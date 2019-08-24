Госинспекция поставила новостройку Барнаула на еженедельный контроль

Новостройка барнаульской компании «Милан» оказалась на еженедельном контроле Госинспекции Алтайского края. На круглом стеле «Строительная отрасль Алтайского края в реалиях нового законодательства» ее руководитель Олег Веремеинко рассказал, что его беспокоит.

По информации краевой госинспекции, «Милан» строит на Папанинцев 143, 145. В 16-этажном доме продано 106 долевок, но готов он только на 11%. Это значит, что согласно закона с 1 июля застройщик не может привлекать деньги дольщиков для продолжения строительства.

Веремеинко сообщает, что «Милан» планирует продолжить работу за свой счет, доведя строительную готовность проекта до 30%. Если он успеет до 1 октября 2019 года, то сможет возобновить работу по привлечению денег дольщиков.

Дом на Папанинцев начали строить в начале 2019 года. Застройщик намерен сдать его в эксплуатацию в первом полугодии 2021 года.