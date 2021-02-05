Градсовет завернул проект жилого дома в центре Барнаула, сравнив его со спичечным коробком

Эскиз здания, проект которого разработали в Творческой мастерской Александра Деринга «Классика», был представлен членам общественного органа 4 февраля. Его хочет возвести компания «СОК» в центре краевой столицы, а именно на ул. Партизанской, 80. Градсовету не понравилась архитектурная лаконичность и цветовое решение фасада объекта. Выбранную цветовую гамму назвали агрессивной, а силуэт дома — невыразительным.

Нестандартное решение

На участок, где планируется возвести многоквартирый жилой дом, распространяются ограничения по этажности из-за расположенного рядом, на пр. Ленина, 23, объекта культурного наследия — купеческого особняка. Здесь можно построить строение не выше 28 метров. В «Классике» нашли выход — восьмиэтажный дом с подземным паркингом и бесчердачной, плоской крышей.

Градостроительный совет.

Проект заказала инвестиционная строительная компания «СОК», директором которой является Олег Свиридов. Девелопер отметил, что прекрасно понимает возложенную на него миссию — формирование облика центра Барнаула.

В том числе и поэтому для отделки элитного дома он хочет применить дорогостоящее решение, а именно облицовку фасада из керамического кирпича ручной выделки производства тюменского завода.

«У такого кирпича особенные художественные свойства, в том числе богатая фактура», — пояснил Александр Деринг в ходе презентации проекта.

«Спокойный» дом без куполов

Проект жилого здания на ул. Пролетарская , 80.

Деринг рассказал, что из-за окружающих строений в данном месте рекомендуется возводить дома нейтральной архитекторы. К чему и стремилась «Классика». Однако членов градостроительного совета смутило прямоугольное строение без архитектурных излишеств, фасад которого предполагает темно-коричневые элементы.

Они посчитали, что здание простой формы без «выразительного силуэта» и украшений не подходит для центра Барнаула. Было высказано мнение, что оно похоже на «типовую многоэтажку» и «спичечный коробок», что недопустимо для района с уникальной архитектурой.

Александр Деринг.

Александр Деринг пояснил altapress.ru, что в охранкультуре, контролирующей историческую часть краевой столицы, подтвердили важность именно нейтрального объекта, «не спорящего с памятниками».

«Это „спокойный“ дом. И цитировать элементы из классики я не считаю нужным», — пояснил архитектор.

Отдельно нужно сказать про фасад. Судя по эскизам, он действительно немного выбивается из кирпично- красного фона окружающих зданий.

«Общая колористическая гамма района — теплый бежевый и коричневый. Так как мы не ставили задачу сделать проект здания с классическим кирпичным фасадом, была использована более темная и фактурная облицовка», — пояснил архитектор.

Проект жилого здания на ул. Пролетарская , 80.

Что касается заказчика, то он полностью разделяет видение архитекторов «Классики». Он рассказал altapress.ru, что ему не интересно строить дом с колоннами и куполами. По его мнению, именно этого ждут от новостройки члены градсовета.

«Мы считаем, что проект вполне достойный, поэтому не видим причин для его переработки Мы изначально планировал современное здание для бизнес-элиты, с подземной парковкой, лифтами, дорогой и хорошей отделкой и витражными окнами, но без куполов», — подчеркнул замдиректора компании «СОК» Андрей Щукин.

Дорогой участок

Фрагмент публичной кадастровой карты. Желтым выделен участок под жилую застройку на ул. Пролетарская , 80. pkk.rosreestr.ru.

На сегодняшний день часть земли, на которой строительная компания планирует разместить жилой дом, находится на стадии оформления. Речь идет о небольшом наделе, который будет использован для благоустройства.

Кстати, девелопер намерен заняться озеленением территории именно со стороны ул. Пролетарской. Кроме того, деревья и кустарники появятся во всем квартале — для выполнения норм по озеленению ему просто не хватит собственной территории.

Проект жилого здания на ул. Пролетарская , 80.

Цифры: Площадь земельного участка — 3,3 тыс. кв. м.

Из них под застройку пойдет — 1,14 тыс. кв. м.

Общая жилая площадь жилого дома — порядка 10,2 кв. м.

Общее количество квартир — 84 квартиры.

Директор компании «СОК» Олег Свиридов не стал озвучивать стоимость участка. Но altapress.ru стало известно, что только на расселение территории под застройку уже ушло более 50 млн. рублей.

Тем не менее, девелопер намерен в случае благоприятного исхода изменить план застройки. Это может произойти только, если собственники частных домов справа и слева продадут свою недвижимость. Но на это могут уйти еще не меньше 50-ти млн рублей. Пока владельцы недвижимости не готовы уступать свою собственность, даже за деньги.

Кстати, один из членов градостроительного совета, депутат Евгений Носенко, отметили, что этот участок застройщики ждали не меньше десяти лет, поэтому его нужно очень деликатно использовать.

Защита проекта жилого дома на ул. Пролетарская , 80.

«Город может просто потерять уникальное место, где должно встать нечто уникальное и более красивое», — отметил он во время обсуждения проекта творческой мастерской «Классика».

Кстати, было отмечено, что в данном районе центра Барнаула осталось не более трех земельных участков под точечную застройку, поэтому нужно критично подходить к каждому проекту. Может получиться так, что при такой точечной застройке законченный квартал здесь не выйдет.

Градостроительный совет.

В завершение обсуждений Александру Дерингу и его команде порекомендовали доработать проект, где будут учтены все замечания: пространственные решения, озеленение территории, цветовое решение фасада, а также учтена существующая застройка и размер детских площадок.

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