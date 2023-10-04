Градсовет согласился на отклоненный дизайн магазина в центре Барнаула, чтобы не одобрить исправленный

На градостроительном совете повторно представили эскиз магазина на ул. Короленко, 110. Ранее эксперты раскритиковали облик здания. Однако новый дизайн им пришелся настолько не по душе, что градсовет предложил вернуться к исходному варианту. Что не так – расскажем в материале altapress.ru.

Показанный магазин – одноэтажное прямоугольное здание из металлокаркаса и сэндвич-панелей. Его возведет «ГлавАлтайСтрой».

На прошлом заседании отклонили проект с акцентными элементами, выполненными в темном графитном цвете.

Архитектор Сергей Боженко предлагал использовать более мелкое членение фасадов, чтобы мягче вписать объект в окружение. Также эксперты рекомендовали избегать мрачных цветов.

В итоге разработчики избавились от профилированного металла на входной группе и козырька на весь передний фасад. Парапет подняли, он получил структуру дерева. Все остальное пространство фасада заняли светлые панели.

Новый эскиз магазина на ул. Короленко, 110. Барнаулгражданпроект Новый эскиз магазина на ул. Короленко, 110. Барнаулгражданпроект Новый эскиз магазина на ул. Короленко, 110. Барнаулгражданпроект

Архитекторы поработали и над другими замечаниями: нашли новые места для мусорных контейнеров и добавили парковочные места.

Территорию вокруг планируют благоустроить: поставят урны, светильники, посеют газон и посадят кусты сирени.

1,2 тыс. кв. м — площадь участка;

220 кв. м — площадь здания;

133,9 — площадь торгового здания.

Заказчик отметил, что в будущем участок переосмыслят и магазин – временный.

В будущем на перекресте ул. Короленко и ул. Радищева «ГлавАлтайстрой» планирует построить многоквартирный дом. В компании добавили, что дом на ул. Короленко, 112, жильцы которого давно мечтают его снести, выкупят в ближайшее время.