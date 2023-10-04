Градсовет согласился на отклоненный дизайн магазина в центре Барнаула, чтобы не одобрить исправленный

Показанный магазин – одноэтажное прямоугольное здание из металлокаркаса и сэндвич-панелей. Его возведет «ГлавАлтайСтрой».
На прошлом заседании отклонили проект с акцентными элементами, выполненными в темном графитном цвете.
Архитектор Сергей Боженко предлагал использовать более мелкое членение фасадов, чтобы мягче вписать объект в окружение. Также эксперты рекомендовали избегать мрачных цветов.
В итоге разработчики избавились от профилированного металла на входной группе и козырька на весь передний фасад. Парапет подняли, он получил структуру дерева. Все остальное пространство фасада заняли светлые панели.
Архитекторы поработали и над другими замечаниями: нашли новые места для мусорных контейнеров и добавили парковочные места.
Территорию вокруг планируют благоустроить: поставят урны, светильники, посеют газон и посадят кусты сирени.
1,2 тыс. кв. м — площадь участка;
220 кв. м — площадь здания;
133,9 — площадь торгового здания.
Заказчик отметил, что в будущем участок переосмыслят и магазин – временный.
В будущем на перекресте ул. Короленко и ул. Радищева «ГлавАлтайстрой» планирует построить многоквартирный дом. В компании добавили, что дом на ул. Короленко, 112, жильцы которого давно мечтают его снести, выкупят в ближайшее время.