В Барнауле хотят поменять границы туркластера

Границы туристического кластера "Барнаул — горнозаводской город" будут менять. С соответствующим заявлениям о проведении публичных слушаний в администрацию города обратился "Барнаулкапстрой". Мероприятие назначено на 27 декабря.
На сайте мэрии указано, что 27 декабря горожанам предстоит оценить предложения по изменению проекта планировки территории "Туристско-рекреационный кластер "Барнаул — горнозаводской город" и проекту межевания территории "Туристско-рекреационный кластер "Барнаул — горнозаводской город", Алтайский край".
Напомним, что в ноябре компания "Матч", собственник Барнаульского сереброплавильного завода, планировала провести публичные слушания, чтобы внести изменения в проект планировки территории "Туристско-рекреационный кластер "Барнаул-горнозаводской город" и проекту межевания территории в границах определенного кадастрового квартала. Позднее слушания отменили.
Как прокомментировал СМИ главный архитектор края Виктор Четошников, предприниматели слишком рано подали заявление о проведении этих слушаний — такого разговора не может быть до определения зон охраны памятника. Соответствующий проект до сих пор находится в Минкультуре, однако 13 ноября управление государственной охраны объектов культурного наследия Алтайского края издало приказ об утверждении границ территории объекта, писал "Политсиб".
Также свои претензии "Матчу" высказал Сергей Поморов, руководитель института архитектуры и дизайна АлтГТУ, один из авторов проекта "Барнаул — горнозаводской город". Он отметил, что любые изменения границ кластера должны быть согласованы с проектировщиками, а этого не произошло. Но, видимо, без этого не обойтись.
О том, что границы и структуру кластера придется менять, заявил глава администрации Сергей Дугин на ноябрьском заседании Общественного совета по реализации проекта туристического кластера. Там обсуждали инициативу "Матча" и чиновник прокомментировал перспективу строительство торгового центра по соседству с памятниками архитектуры.
Сергей Дугин,
глава администрации Барнаула:
— Всех интересует свободная зона (выделена рядом с памятниками архитектуры, - Прим. ред.). Она незначительная. И мы будем решать: может быть какую-то часть территории заберем у собственников, а им прирежем в другим месте.
Справка
С документами публичных слушаний можно ознакомиться на Короленко, 65, кабинет 414. Регистрация участников состоится 27 декабря с 10:00 до 10:45 на Папанинцев, 114, актовый зал.
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