Евгений Ракшин ответил критикам проекта реконструкции Барнаульского сереброплавильного завода

Участникам совета представили концепцию реновации территория бывшего Барнаульского сереброплавильного завода, которую разработал архитектор Александр Деринг. Ранее он уже демонстрировал ее широкой общественности. Идея Деринга заключается в восстановлении исторических зданий и наделении их современной функцией, рассчитанной на туристические потоки. В том числе архитектор показал, каким может быть новый торговый объект на территории сереброплавильного завода — это одно- и двухэтажное здание с арочными окнами.

Присутствовавший на совете Нодар Шония, один из собственников завода и руководитель компании "Селф", уточнил: "Разработка рабочего проекта еще не началась, потому что зоны охраны еще на одобрены Минкультурой РФ".

Второй хозяин территории — Евгений Ракшин, соучредитель компании "Мария-Ра", решил ответить критикам действий собственников.

Евгений Ракшин,

соучредитель компании "Мария-Ра":

На территории сереброплавильного завода новое строительство невозможно в силу закона. Что касается приспособления памятников и использования их в формате, который, как вы говорите "наверное будет выгоден собственнику", это истолковано неверно.

Сейчас здания в ужасающем состоянии, отметил Ракшин и предложил собравшимся провести экскурсию и все подробно показать.

Евгений Ракшин,

соучредитель компании "Мария-Ра":

Приятно то внимание, которое вы и общественность оказываете к этой территории, но хотелось бы, чтобы это вылилось в помощь. Если специалисты соизволят, мы внимательно прислушаемся к предоставленной информации и рекомендациям и уже после общего обсуждения будем принимать решения.

Ракшин привел некоторые цифры и факты: территория сереброплавильного завода — это 7,5 га, на которой строить ничего невозможно, а значит нельзя получить коммерческую выгоду. Но кадастровая оценка этой земли такова, что годовой налог составляет 6 млн рублей. Плюс собственники уже заплатили за него "Россельхозбанку" 162,3 млн рублей — имущество обанкроченной "Изумрудной страны" находилось у него в залоге и долгое время искало нового собственника.

Евгений Ракшин,

соучредитель компании "Мария-Ра":

Каждый год нашего обсуждения выливается в шесть миллионов рублей. Деньги поступают в местный бюджет. Сейчас мы готовим заявление о снижении кадастровой стоимости. Не знаем, насколько это нам удастся сделать. Это к вопросу об алчных собственниках, желающих обогатиться за счет территории.

Глава администрации Барнаула Сергей Дугин оставил без комментариев инициативу собственников сократить налоговое бремя, хотя ученый и общественный деятель Виктор Ревякин заявил, что есть прецеденты полного освобождения от платежей инвесторов в социально-значимых проектов. Зато мэр высказался о перспективе строительства рядом с заводом торгового центра. Он заверил, что речи о высотном объекте не идет.

Сергей Дугин,

глава администрации Барнаула:

Всех интересует свободная зона (на которой предполагается строительство торгового центра, - прим. ред.). Она незначительная. И мы будем решать: может быть какую-то часть территории заберем у собственников, а им прирежем в другим месте.

Напомним, что защитники Барнаульского сереброплавильного завода предложили включить его в список всемирного наследия ЮНЕСКО, а также попросить помощи у президента Владимира Путина.

Инициативу подтолкнула перспектива изменения границ территории памятников архитектуры, переноса ЛЭП в центр исторического ансамбля, а также эскизный проект реконструкции территории. Все это собственники должны были продемонстрировать на публичных слушания в начале ноября, но их отменили. Как прокомментировал СМИ главный архитектор края Виктор Четошников, собственники слишком рано инициировали встречу с горожанами — такого разговора не может быть до определения зон охраны памятника.

Факт

Предложенную концепцию Деринга поддерживают собственники завода, но она может претерпеть изменения. Екатерина Шаповаленко, эксперт по проведению историко-культурной экспертизы, которая готовила проект зон охраны памятников завода, рассказала, что по ее оценке несущая способность сооружений первой и второй плавильных фабрик составляет только 15% и 40% соответственно. То есть, для "возвращения их в жизнь" и наделения функцией потребуется их фактически заново построить с использованием современных материалов.

Екатерина Шаповаленко,

эксперт по проведению историко-культурной экспертизы: