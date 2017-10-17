Собственники Барнаульского сереброплавильного завода хотят расширить территорию под ТРЦ

На публичных слушаниях хотят одобрить изменения планировки территории "Туристско-рекреационный кластер "Барнаул-горнозаводской город" и проект межевания территории в границах Ползунова, проспектом Красноармейским, улицей Мамонтова, проспектом Социалистическим (кадастровый номер квартала 22:63:050260).

Горожанам, обратившимся в комитет по землепользованию и застройке Барнаула пояснили, что компания "Матч" планирует перенести "красную линию" участка. К территории, на которой расположен памятник архитектуры, планируют добавить участки под номерами 97, 14 и 15. Данные наделы не входили в комплекс сереброплавильного завода. В 2014 году "Политсиб" перечислял: территория бывшего сереброплавильного завода входит в состав участка 22:63:050260:12. Он включает участок на ул. Ползунова, 37 (22:63:050260:8) и ул. Ползунова, 37а (22:63:050260:9).

Источники сайта altapress.ru заявляют, что участок под номером 15 находится в частной собственности — на нем расположена заправка "Лукойл". Также в частной собственности находится участок 97, сказано в документах публичных слушаний.

Получив положительное заключение, "Матч" сформирует ровные границы участка, на котором возможно новое строительство. Территория уже нанесена на проект зон охраны памятников культуры, который сейчас находится в Минкульте РФ. Ранее в СМИ появлялись предположения, что новые собственники планируют построить здесь торгово-развлекательный центр и для него уже найден якорный арендатор "Лента".

Также на публичных слушаниях 2 ноября рассмотрят проект переноса опоры линии электропередач от улицы Мамонтова к реке Барнаулка.

Участвовать в проведении публичных слушаний могут жители города Барнаула не моложе 18 лет. Регистрация состоится 2 ноября с 10:00 до 10:45 на ул. Ползунова, 37, 2 этаж, здание первой плавильной фабрики. Участникам необходим паспорта.

Справка

16 марта имущество обанкроченного "Алтайграда", входившего в холдинг "Изумрудная страна", продали на торгах за 162,3 млн рублей. 17 зданий и земельный участок в исторической части Барнаула достался компании "Матч", принадлежащей сыну Нодара Шонии. Совладелец компании — фирма "5 грамм" Виталия Денисова, которого называют бизнес-партнером семьи Ракшиных. Сейчас Денисов и Евгений Ракшин являются совладельцами торговой компании "Рассвет" в Алтайском крае.