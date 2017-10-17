Недвижимость

Собственники Барнаульского сереброплавильного завода хотят расширить территорию под ТРЦ

Сегодня, 07:50.
Недвижимость

Собственник Барнаульского сереброплавильного завода — компания "Матч" — хочет изменить границы своего участка, а также территории туркластера "Барнаул — горнозаводской город": добавить к имеющемуся наделу еще кусок. 2 ноября пройдут публичные слушания, на которых горожанам представят проект будущей территории, сказано на сайте администрации Барнаула.

Бывшая Барнаульская спичечная фабрика (ранее здесь располагался сереброплавильный завод).
Бывшая Барнаульская спичечная фабрика (ранее здесь располагался сереброплавильный завод). Фото : Михаил Хаустов.

На публичных слушаниях хотят одобрить изменения планировки территории "Туристско-рекреационный кластер "Барнаул-горнозаводской город" и проект межевания территории в границах Ползунова, проспектом Красноармейским, улицей Мамонтова, проспектом Социалистическим (кадастровый номер квартала 22:63:050260).

Горожанам, обратившимся в комитет по землепользованию и застройке Барнаула пояснили, что компания "Матч" планирует перенести "красную линию" участка. К территории, на которой расположен памятник архитектуры, планируют добавить участки под номерами 97, 14 и 15. Данные наделы не входили в комплекс сереброплавильного завода. В 2014 году "Политсиб" перечислял: территория бывшего сереброплавильного завода входит в состав участка 22:63:050260:12. Он включает участок на ул. Ползунова, 37 (22:63:050260:8) и ул. Ползунова, 37а (22:63:050260:9).

Источники сайта altapress.ru заявляют, что участок под номером 15 находится в частной собственности — на нем расположена заправка "Лукойл". Также в частной собственности находится участок 97, сказано в документах публичных слушаний.

Предложение изменения планировки территории «Туристско-рекреационный кластер «Барнаул-горнозаводской город».
Предложение изменения планировки территории «Туристско-рекреационный кластер «Барнаул-горнозаводской город».

Получив положительное заключение, "Матч" сформирует ровные границы участка, на котором возможно новое строительство. Территория уже нанесена на проект зон охраны памятников культуры, который сейчас находится в Минкульте РФ. Ранее в СМИ появлялись предположения, что новые собственники планируют построить здесь торгово-развлекательный центр и для него уже найден якорный арендатор "Лента". 

Также на публичных слушаниях 2 ноября рассмотрят проект переноса опоры линии электропередач от улицы Мамонтова к реке Барнаулка.

Территория ЗР3-1 - место, где допустимо строить новые здания.
Территория ЗР3-1 - место, где допустимо строить новые здания.

Участвовать в проведении публичных слушаний могут жители города Барнаула не моложе 18 лет. Регистрация состоится 2 ноября с 10:00 до 10:45 на ул. Ползунова, 37, 2 этаж, здание первой плавильной фабрики. Участникам необходим паспорта.

Справка

16 марта имущество обанкроченного "Алтайграда", входившего в холдинг "Изумрудная страна", продали на торгах за 162,3 млн рублей. 17 зданий и земельный участок в исторической части Барнаула достался компании "Матч", принадлежащей сыну Нодара Шонии. Совладелец компании — фирма "5 грамм" Виталия Денисова, которого называют бизнес-партнером семьи Ракшиных. Сейчас Денисов и Евгений Ракшин являются совладельцами торговой компании "Рассвет" в Алтайском крае.

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