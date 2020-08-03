Группа компаний «Союз»: начало новой истории строительного гиганта

1 августа 2020 года на пресс-конференции в управлении строительной компании «Союз» генеральный директор группы компаний «Союз» Владимир Николаевич Отмашкин, директор ГК «Союз» в городе Новосибирске Отмашкин Сергей Владимирович и финансовый директор ГК «Союз» Греб Елена Владимировна объявили о ребрендинге строительного гиганта.

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Разработкой нового фирменного стилялоготипа бренда «Союз» занималась московская компания дизайнеровспециализирующаяся на разработке фирменного стиля компаний мирового уровня и масштаба.

Для группы компаний «Союз» наступил новый этап развития, точкой отсчета которого стал ее ребрендинг. Это событие приурочено к 15-летию группы компаний в Барнауле, 6-летию в Новосибирске и сдаче 1 000 000 кв. метра.

Решение о ребрендинге было принято в начале 2020 года, когда стала очевидной необходимость отражения изменений, произошедших в компании за последние три года (новые стратегия, команда, инструменты), а также решения масштабных задач в тесном партнерстве с участниками рынка на региональном уровне.

Важной частью ребрендинга стало решение о изменении логотипа компании. С настоящего момента для всех регионов своего присутствия строительная компания в публичном пространстве будет использовать сокращенное наименование «Союз» — группа компаний.

«В настоящее время „Союз“ готов продемонстрировать инновационному сообществу, что компания изменилась не только внутри, но и предлагает эффективные программы для развития рынка недвижимости в тех регионах, где присутствует (Барнаул, Новосибирск, Санкт — Петербург). Не скрою, что рассматривалось много вариантов нашего фирменного стиля, в том числе и революционных. Однако, приняв во внимание уже заработанные компанией известность и авторитет на рынке, остановились на хорошо известном и даже привычном наименовании, сохранив всю философию бренда, но при этом показав монументальность и масштабность компании», — отметила финансовый директор ГК «Союз» Греб Елена Владимировна.

При создании бренд-платформы разработчики провели анализ текущего восприятия бренда «СОЮЗ» разными целевыми группами и дали рекомендации по его визуальному изменению, опираясь на опыт крупных инвестиционных и строительных компаний в России и за рубежом. Разработаны и совершенно новые коммуникации с внешней средой, включая позиционирование компании.

Также Елена Владимировна Греб прокомментировала: «Новый логотип группы компаний „Союз“ трансформирует существующие ранее элементы идентификации бренда в современный динамичный символ, несущий в себе идею прогресса, роста и взаимодействия многих структур и подразделений, образующих единое целое. Ребрендинг компании в значительной степени является следствием ее стратегических инициатив. В частности, новая архитектура бренда группы компаний „Союз“ будет способствовать эффективной реализации запускаемой нами программы строительства жилых комплексов в трех городах нашего присутствия — Барнауле, Новосибирске, Санкт-Петербурге — и послужит инструментом формирования доверия и эффективного взаимодействия».

Сергей Владимирович Отмашкин отметил, что мир вокруг меняется и группа компаний «Союз» адаптируется к новым критериям будущего прогрессивного жилья, яркими представителями которого являются жилой комплекс «Лапландия» в Барнауле или жилой дом «Революция» и жилой комплекс «Галактика» в Новосибирске. «Союз» строит не просто дома, мы создаем проекты с нуля: производим, проектируем, внедряем новые технологии каждый день. И чтобы оставаться в числе лидеров, необходимо измениться не только внутренне, но и внешне. Новый фирменный стиль — это отражение стратегии развития компании по трем приоритетным для нее направлениям: продукт, сервис и коммуникация. В первую очередь новый бренд отражает наше желание быть ближе к клиенту и проявлять заботу о нем.



На фото , слева направо: директор группы компаний «Союз» Владимир Николаевич Отмашкин , финансовый директор ГК «Союз» Греб Елена Владимировна и директор ГК «Союз» в городе Новосибирске Отмашкин Сергей Владимирович. Фото предоставлено пресс-службой ГК «Союз»

Сегодня группа компаний «Союз» — одна из лидеров жилищного строительства в России. За 15 лет своего существования в Барнауле и за 6 лет в Новосибирске она построила 1 000 000 кв. м площадей, которые стали домом почти для 20 000 семей. Сегодня регионы присутствия компании — Барнаул, Новосибирск и Санкт — Петербург. Все это характеризует «Союз» как системообразующую компанию России.

Строительный гигант «Союз» всегда был и остается одним из самых надежных застройщиков России, с большим капиталом, огромной подушкой ликвидности и хорошо выстроенными онлайн- и бизнес-процессами. А это значит, что в любой ситуации покупатель недвижимости получит надежное обслуживание со стороны специалистов ГК «Союз» и может быть всегда уверен в завтрашнем дне.