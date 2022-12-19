19 декабря
﻿
Недвижимость

Хоромы с отдельной комнатой для вина продают за 226 млн рублей в Москве

Девятикомнатный пентхаус продают за 226 млн рублей в Москве. Здесь есть отдельная комната для дегустации вин. Объявление размещено на «Авито».

Девятикомнатные хоромы с отдельной комнатой для вина продают за 226 млн рублей в Москве
Девятикомнатные хоромы с отдельной комнатой для вина продают за 226 млн рублей в Москве
Авито

Площадь пентхауса — 800 кв. м. Один «жилой квадрат» стоит 282 тыс. рублей. Квартира занимает последний, 23-й этаж в доме в районе Сокол-Войковская по адресу Иваньковское шоссе, 5.

Квартира очень светлая благодаря высоким потолкам (5 м) и огромным панорамным окнам. Есть система кондиционирования и очистка воздуха.

В пентхаусе есть четыре спальни и пять санузлов. В центре — просторная гостиная, разделенная на несколько функциональных зон: обеденную, каминную и несколько комнат для приема гостей и отдыха). Здесь постелена большая красная ковровая дорожка.

Также к квартире находится рабочий кабинет, библиотека и тренажерный зал. Есть отдельная винотека и комната для дегустации вин.

Рядом с домом находится одна из лучших школ города — Anglo-American School.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость