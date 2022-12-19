Хоромы с отдельной комнатой для вина продают за 226 млн рублей в Москве

Площадь пентхауса — 800 кв. м. Один «жилой квадрат» стоит 282 тыс. рублей. Квартира занимает последний, 23-й этаж в доме в районе Сокол-Войковская по адресу Иваньковское шоссе, 5.
Квартира очень светлая благодаря высоким потолкам (5 м) и огромным панорамным окнам. Есть система кондиционирования и очистка воздуха.
В пентхаусе есть четыре спальни и пять санузлов. В центре — просторная гостиная, разделенная на несколько функциональных зон: обеденную, каминную и несколько комнат для приема гостей и отдыха). Здесь постелена большая красная ковровая дорожка.
Также к квартире находится рабочий кабинет, библиотека и тренажерный зал. Есть отдельная винотека и комната для дегустации вин.
Рядом с домом находится одна из лучших школ города — Anglo-American School.
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