Хватай дешевое, продавай дорогое. Что происходит на рынке недвижимости Барнаула

С начала года средняя стоимость «квадрата» на первичном и вторичном рынках недвижимости Барнаула выросла на 2,9% и 0,87% соответственно. Однако в сегменте больших квартир зафиксирован обвал, сообщают altapress.ru эксперты «Авито-Недвижимость». Барнаульские риэлторы с трендом согласны, но говорят, что в отдельных сегментах цены ведут себя по-особенному.

Что подорожало

В Барнауле сильнее всего подорожал бюджетный тип жилья — однокомнатные квартиры. С начала года и по июль на первичном рынке они прибавили 3,08% (с 1,72 млн руб. до 1,77 млн руб.), а на вторичном — 3,03% (с 1,62 млн до 1,67 млн). Также выросла цена на двухкомнатные квартиры в новостройках: с 2,47 млн руб. до 2,51 млн (+1,41%).

Константин Никитеев, руководитель агентства недвижимости «Ключ-Риэлт», согласен с тенденцией, отмеченной «Авито»: «Если убрать из выборки объективно дорогие квартиры в новых жилых комплексах в центре, то мы увидим рост цен до 200 тысяч рублей за объект».

Однако, говорит Никитеев, отдельный тип квартир все же потерял в цене: «Все сложнее продать одно- и двухкомнатные квартиры в плохом состоянии без ремонта. Если в среднем двушки в хрущевках предлагают за 2 млн, то „убитую“ можно попробовать продать за 1,6 млн».

Константин Никитеев , руководитель АН «Ключ-Риэлт». Анна Зайкова

Что подешевело

В других сегментах рынка недвижимости отмечено падение цен, вплоть до минус 10,1% на большие квартиры от застройщиков (от четырех комнат и более). В денежном эквиваленте это составляет почти 600 тыс. рублей: было 5,6 млн, стало — 5,04 млн.

Риэлтор Константин Санаров, который специализируется на продаже элитной недвижимости, говорит, что тенденция развивается уже несколько лет: «Раньше в Алтайском крае процветало производство, и предприниматели могли позволить себе дорогое жилье. Теперь многие из моих клиентов уехали за границу, в столицы или Краснодарский край. В Барнаул же переселяются жители сел, которых интересуют квартиры подешевле».

Он отмечает, что труднее всего именно застройщикам продавать большие квартиры.

Константин Санаров,

индивидуальный риэлтор:

Качество строительства упало: сейчас возводится железобетонный каркас, который заполняют газобетоном, а сверху его закрывают минплитой. Но мы живем в Сибири! Такими домами только улицы отапливать. А парковки? Подземная стоит от 500 тыс. рублей и выше. Машины кидают рядом с подъездом. Там просто не пройти, и это точно не благоустроенный двор элитного дома. Сейчас покупатель дорогих квартир чаще смотрит в сторону кирпичных домов, которые построили лет 10 назад.

Аналогичная ситуация и на вторичном рынке большого и элитного жилья. Там за полгода оно потеряло в цене 6,6%, или около 370 тыс. рублей (было 5,8 млн руб., стало 5,43 млн), указывает «Авито».

Санаров тренд подтверждает и приводит пример: его клиент купил квартиру за 8 млн рублей и еще на 8 млн сделал ремонт. Сейчас у него есть шанс продать ее только за 13 млн.

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«Покупателям интересен такой вариант, потому что они не тратят деньги на стройматериалы, цены на которые постоянно и серьезно растут. Крайне редко в этом сегменте появляется покупатель, который готов очистить квартиру до бетона и создать в ней новый интерьер под себя», — говорит Санаров.

Стоимость квартир в Барнауле в июле 2019 года. Рост к январю 2019-го. Однокомнатные Динамика Двухкомнатные Динамика Трехкомнатные Динамика Новостройки 1 773 304 3,08% 2 510 997 1,41% 3 430 518 -2,65% Вторичное жилье 1 671 504 3,03% 2 569 002 -1,05% 3 642 962 -3,72%

По данным «Авито-Недвижимость».

Как поведут себя цены на квартиры

С начала года средняя стоимость квадратного метра жилья в Барнауле выросла за счет удорожания более доступных по цене квартир — одно- и двухкомнатных. В июле «квадрат» в новостройках стоил 48 863 рубля (+2,92% с января 2019-го), а на вторичном рынке в среднем 50 770 рублей (+0,87% с начала года), продолжает «Авито-Недвижимость».

Президент Союза строителей Барнаула (СРБ) Дмитрий Дворядкин полагает, что в первой половине года рынок толкали грядущие перемены в строительном секторе.

Напомним, застройщики перешли от работы с «бесплатными» деньгами дольщиков на проектное финансирование. В связи с этим они неустанно рассказывали о неминуемом росте цен.

«Цены действительно росли. То, что стоило в январе 2,5 млн рублей, сейчас продают за 2,7 млн. Граждане торопились решить свой жилищный вопрос до 1 июля 2019 года — срока вступления в силу закона о проектном финансировании. Однако тренд сдерживало государство, подняв на полгода ставки по ипотеке в среднем с 9,56% до 10,28%, отчитывался Центробанк», — продолжает Дворядкин.

Он полагает, что рост цен продолжится, потому что сейчас банки снизили ставки по ипотеке. Напомним, что согласно нацпроекту «Жилье и городская среда» в этом году средний уровень ипотечной ставки должен составить 8,9% годовых. К 2021 году ставку планируется снизить до 8,5%, а к 2024 году — до 7,9%. Объем предоставляемых ипотечных кредитов в России к 2024 году планируется увеличить вдвое — с 1,1 до 2,26 млн сделок.

Дмитрий Дворядкин , президент Союза риэлторов Барнаула и Алтая. СРБ.

Дмитрий Дворядкин,

президент Союза риэлторов Барнаула и Алтая:

Плюс сам рынок «ускоряется». В 2014 году в Барнауле продавали около 4,2 тыс. квартир. В период обрушения в 2016-м — начале 2017-го — более 6 тыс. квартир, и срок экспозиции составлял до 10 месяцев. Сейчас, по данным «Авито», в краевой столице продают около 5,2 тыс. квартир. Срок экспозиции составляет от трех недель до двух месяцев.

Это говорит о том, что рынок возвращается к темпам 2014-го докризисного года, считает риэлтор. Тогда, по данным портала «Недвижимость Алтая», жилье в Барнауле стоило в среднем 50−51 тыс. рублей за кв. м, упав до 43,2 тыс. рублей в августе 2017-го. С тех пор цены постепенно растут.

Константин Никитеев отмечает, что сейчас цены сопоставимы с докризисными: «Мы ориентируемся на 45−55 тыс. рублей за „квадрат“. В этом ценовом диапазоне сделки проходят».

Константин Никитеев,

руководитель АН «Ключ-Риэлт»: