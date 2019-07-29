Жилье в Барнауле, которое строят по новым правилам, подорожало на 12%

Застройщик «Вира-Строй» начал продавать квартиры в доме, который строит с использованием проектного финансирования. Ее руководитель Денис Краев рассказал altapress.ru, что «квадрат» подорожал на 10−12% относительно стартовой цены в других домах компании. Причина — банковские проценты и рост стоимости строительных материалов.

Сколько теперь стоит купить квартиру в Барнауле

До сих пор работая с дольщиками, «Вира-Строй» в новостройке на нулевом цикле могла заявить самую низкую рыночную стоимость «квадрата». Так компания аккумулировала деньги для работы. Цена росла по мере строительства дома.

Денис Краев,

директор компании «Вира-Строй»:

По прайсу, утвержденному на конец июня, квартиры (с отделкой и сантехникой — прим. ред.) в новом доме ЖК «Матрешки» продаются по 46−57 тыс. рублей за квадратный метр. Однокомнатная, например, стоит 1,5 млн рублей. Это на 10−12% больше, чем было.

«Квадрат» подорожал, потому что в его стоимость заложен банковский процент, который платится в рамках проектного финансирования. «Кроме того, у нас уже нет такой потребности копить деньги для строительства. Стабильное финансирование поступает от банка», — добавляет Краев.

Также на цене квадрата отразился рост стоимости стройматериалов. С начала года цемент подорожал на 15%, а арматура на 12%.

Стройка. Новостройки. Недвижимость. Анна Зайкова.

Напомним, строители прогнозировали, что «квадрат» в новостройках Барнаула может подорожать на 30%. Однако, говорит Евгений Востриков, руководитель компании «Домстрой-Барнаул», рынок нивелирует такой скачок: невозможно заявлять цены существенно выше, чем у других застройщиков.

Проектное финансирование. Суть схемы

Для каждой компании и проекта банки предлагают индивидуальные условия, в том числе процент по кредиту. В среднем он составляет 12−14% в зависимости от модели финансирования.

У застройщика есть шанс существенно снизить процент. Минимальный 1% назначат, если квартир в строящемся доме продано на сумму, которая в два раза больше той, что компания привлекла от банка на строительство.

Денис Краев,

директор компании «Вира-Строй»:

Мы еще в начале года понимали, что продолжить работу сможем, только взяв кредит в банке. Самостоятельно финансировать проект стоимостью от 400 млн до 1 млрд рублей вряд ли кому под силу и целесообразно. На переговоры с банком у нас ушло около 4 месяцев. Сейчас рекомендованные сроки рассмотрения заявки — 45 дней.

Аллея на Георгия Исакова ( благоустройство). Анна Зайкова.

Краев рассказал, что банк пристально изучает застройщика: его историю и проект. Минимальная рентабельность, которая интересует кредиторов, — 15%. Это довольно высокий порог для Барнаула, где множество проектов застройщиков строится с рентабельностью в 10−12%. А некоторые и вовсе получаются убыточными. О таком опыте рассказывал, например, Андрей Комяков, руководитель ПСК «Строительная перспектива».

Самая большая проблема работы по проектному финансированию — переходный период. Около 45 многоэтажек Барнаула будут достраиваться по-прежнему с дольщиками, сообщает руководитель Инспекции строительного и жилищного надзора Алтайского края Ольга Дерявская.

Еще у 27 домов есть шанс попасть в их число, если к 1 октября их построят на 30%.

«Вилка» между стоимостью квартир в домах, которые строят по старым правилам и по новым, уверен руководитель «Жилищной инициативы» Юрий Гатилов, очень опасна для бизнеса из-за неравных условий работы на рынке.

«Кто первым пошел на эскроу-счета, тот труп», — говорил он на публичных мероприятиях, объясняя, что ценовая конкуренция будет не в пользу пионеров. Сам он запасся разрешениями на дома на два года вперед, надеясь, что со временем условия проектного финансирования станут более лояльными.

Денис Краев,

директор компании «Вира-Строй»:

В первом доме с эскроу-счетами мы продали около 10 квартир. Осенью планируем заложить еще одну такую новостройку. Безусловно, переходный период очень сложный. Учитывая состояние экономики и присутствие на рынке проектов с классическим долевым финансированием, нам нужна поддержка власти. Самое важное — стимулирование спроса, направление его со «вторички» на первичный рынок.

Сейчас в правительстве обсуждаются перспективы субсидирования первоначального взноса по ипотеке на новостройки и снижение процентной ставки. Такие инструменты помогут застройщикам в переходный период, который, как ожидает Краев, закончится через два года: «Многоквартирный дом строится 18−30 месяцев. Дома, которые строят с классическими договорами долевого участия, сдадут через год-два. Тогда рынок полностью обновиться и все его участники окажутся в равных условиях».