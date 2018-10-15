В Барнауле возобновят строительство замороженных домов на Моховой поляне

«Домстрой-Барнаул» получил разрешение на завершение строительства двух домов на Моховой поляне, сообщает сайт мэрии. Директор компании Евгений Востриков рассказал altapress.ru, что краевое Минимущество передало ему участок в аренду на три года. Это еще один проект, который реализуют по новому закону, регулирующему строительство.

Компания «Домстрой-Барнаул» будет достраивать дома, которые ранее возводила для «СтройГАЗа» в качестве подрядчика. После банкротства алтайского строительного гиганта Востриков через суд взыскивал с него 60 млн рублей оплаты за работу. Получив объекты за долги, компания продолжит строительство.

Евгений Востриков,

директор компании «Домстрой-Барнаул»:

Один дом на Моховой поляне построен на 28%, другой — на 10%. В эти объекты вложены наши деньги и поэтому мы шли к тому, чтобы завершить их строительство. Мы уже начали переговоры с банком, который согласно обновленному закону о долевом строительстве включится в процесс: предоставит дольщикам эскроу-счета для перечисления денег, а нам кредит на строительство.

Причем тут новый закон о дольщиках

Востриков пока не готов оценить экономические перспективы проекта в новом законодательном поле. Он не исключает, что строить придется с почти нулевой рентабельностью.

Евгений Востриков,

директор компании «Домстрой-Барнаул»:

Ожидалось, что из-за законодательных нововведений цена новостроек начнет расти. Но стоимость квартир в первую очередь зависит от спроса, а не от банков и желаний застройщиков. В дома на Моховой поляне уже вложены деньги. Я не исключаю, что на первых этапах мы будем продавать квартиры по низкой цене.

Как работает новый закон? Согласно поправок в закон о долевом строительстве, квартиры будут продавать по новой схеме. Если разрешение на новостройку получено после 1 июля 2018 года, то дольщик будет перечислять деньги не застройщику, а на специальный счет эскроу. Там они будут храниться до тех пор, пока объект не введут в эксплуатацию. Возводить новостройку можно будет за свой счет или на кредитные средства. Из-за того, что в процесс включается банк, в том числе выдавая займы застройщикам, предполагалось, что цена новостроек начнет расти.

Что еще будут строить на Моховой поляне

«Моховая поляна».

Кроме домов, которые будет возводить «Домстрой-Барнаул», на Моховой поляне возможно строительство еще нескольких многоэтажек. Проект жилого комплекса ранее анонсировали строители. Для размещения домов выбран участок площадью около 20 га рядом с лыжной базой «СтройГАЗа» (ее накануне с торгов приобрел барнаульский предприниматель. — Прим. altapress.ru).

На нем проектировщики из мастерской «Концепт» разместили 12 домов высотой 16 этажей общей площадью 108 тыс. кв. м. Планировалось, что в новостройках будут бюджетные квартиры небольшой площади.

По словам Евгения Вострикова, другие участки Моховой поляны «СтройГАЗ» вернул собственнику — Министерству имущества Алтайского края. Чтобы продолжить там строительство, ведомство должно сформировать лот и выставить его на торги. Когда это произойдет — не известно.

Что это значит для рынка недвижимости Барнаула?

Проект ЖК «Парковый». «Барнаулкапстрой».

Строительство жилого комплекс на Моховой поляне заморозили два года назад. Вместе с ним остановилось строительство микрорайона «Парковый» около телецентра. Сейчас площадку начали осваивать — территорию поделили между несколькими собственниками: «Барнаулкапстрой», «Сибирия» и ЖСК «Змеиногорский». Все застройщики имеют действующие разрешения на работу.

В том числе «Барнаулкапстрой» накануне объявил о старте продаж трех домов (всего на пять секций) в ЖК «Парковый». Директор компании Дмитрий Каркошкин пояснил altapress.ru, что намерен возводить дома в максимально короткие сроки, чтобы минимизировать выплаты по кредиту в банке. Опубликованная цена предложения квартир соответствует среднерыночной. То есть «квадрат» из-за нового закона не подорожал. Застройщики начали искать выход в сокращении сроков строительства.

Однако в целом на рынке отмечено повышение цены предложения. Эксперты связывают это с сокращением предложения и сезонным всплеском покупательского интереса.

Таким образом на первичном рынке Барнаула восстанавливается сегмент недвижимости на Горе. Цена новостроек в этой части города сопоставима с ценой «квадрата» в центре. Жилье здесь считается более высокого класса из-за расположения рядом с ленточным бором.