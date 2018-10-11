В Барнауле начался галопирующий рост цен на новостройки

Второй месяц подряд ощутимо растут цены на новостройки в Барнаула. По данным сайта « Недвижимость Алтай », квадратный метр строящихся квартир в сентябре стоил 43,6 тысяч рублей. Это на тысячу дороже, чем в июле 2018 года.

В сентябре на 300 рублей (до 46,7 тыс.) подорожал кв. м в однокомнатных квартирах. По 900 рублей прибавили «квадраты» в двух- и трехкомнатных — до 42,3 руб. и 40,4 рублей соответственно. Серьезнее всего подорожали четырехкомнатные объекты — полюс 1,4 руб. до 41,2 рублей.

В отчетный период сместилось количество предложений по районам. Если несколько лет подряд безоговорочно лидировали новостройки, то сейчас больше всего квартир продают в центре — 31,9%. В новостройках — 29,5% от всего объема предложений на рынке.

Цены на новостройки в Барнауле. realtai.ru

Портал пишет, что скачок цен аналитики связывают с сокращением предложения на рынке новостроек. Также очевидна сезонность ценовых всплесков. Портал приводит график согласно которому цена на новостройки начинают круто расти с сентября — октября. С января они начинают падать вниз.

Меняет установившийся тренд глобальные изменения в экономике страны. Так в 2015 году после октябрьского всплеска цены падали в течение года. Только с июля 2016 года новостройки начали отыгрывать потерянное.

В ближайший год-два тон могут задать законодательные изменения в долевом строительстве. Застройщики прогнозируют снижение объемов строительства, дефицита предложения и последующий рост цен.