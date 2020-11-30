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30 ноября
Недвижимость

И баскетбол впридачу. Известная фирма построит в Барнауле большой спорткомплекс с бассейном

Победителем аукциона по строительству четырехэтажного спорткомплекса на пр. Ленина, 121 (напротив Альфа-Банка) признана известная барнаульская компания «Арена», построившая дворец «Динамо» и отремонтировавшая «Дворец спорта».

Спорткомплекс на пр. Ленина, 121.
Спорткомплекс на пр. Ленина, 121.
Градсовет Барнаула. Конкурсная документация.

Новый четырехэтажный спорткомплекс с универсальным игровым залом и бассейном в Барнауле будет строиться по заказу финансового университета при правительстве России.

Как уже сообщал altapress.ru, на первом этаже спорткомплекса установят зону тренажеров на 18 человек в час, четыре стола для настольного тенниса, зал для гимнастики и «элементы ходьбы» (так в проектной документации). Бассейн на 16 дорожек также расположится на первом этаже.

Спорткомплекс на пр. Ленина, 121.
Спорткомплекс на пр. Ленина, 121.
Градсовет Барнаула. Конкурсная документация.

На втором этаже будет универсальный спортзал — он предусматривает возможность проведения баскетбольных и волейбольных тренировок и соревнований.

Аукцион состоялся, в нем был один участник — барнаульская фирма «Арена» Михаила Дроздова. Контракт на строительство находится на стадии подписания. «Арена» построит спорткомплекс за 312 млн рублей.

Ранее altapress.ru сообщал, что результаты предыдущего аукциона были отменены по жалобам. Тогда заявка тоже была одна — и тоже от «Арены».

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