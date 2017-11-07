Иностранцы и россияне не хотят добровольно инвестировать в недвижимость Барнаула

По данным "Яндекс.Метрика", недвижимостью Барнаула в течение года активно интересовались жители Казахстана, Украины и Германии, пишет "Недвижимость Алтай". Среди россиян, заинтересованных в покупке жилья в краевой столице, лидируют москвичи. Однако эксперт издания считает, что недвижимость в Барнауле покупают преимущественно по семейным обстоятельствам.
В 2017 году интерес иностранцев к алтайской недвижимости вырос на 5-7%, но издание приводит мнение Сергея Чуркина, директора агентства недвижимости "Ленинский проспект", который считает, что это скорее ошибка выборки.
Сергей Чуркин,
директор агентства недвижимости "Ленинский проспект":
Сделки с представителями других стран происходят крайне редко. Наверное, только Казахстан и Китай являются исключением. Какой интерес может представлять аграрный депрессивный Алтайский край для иностранцев? Возможно, эти люди ищут что-то в Горном Алтае, но для непогруженных в тему Республика Алтай и Алтайский край – один регион.
"Недвижимость Алтай" сообщает, что Барнаулом интересуются жители Москвы и Московской области, Новосибирская область, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В десятку "лидеров интереса" вошли Краснодарский и Красноярский края, Кемеровская и Свердловская области, Республика Алтай, Челябинская область, Республика Башкортостан. Чуркин связывает это с миграцией внутри страны.
Сергей Чуркин,
директор агентства недвижимости "Ленинский проспект":
Кто-по приобретает недвижимость для родственников, другие меняют место работы, третьи переезжают по семейным обстоятельствам. Алтайская недвижимость в качестве инвестиций не может привлекать даже низкой ценой.
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