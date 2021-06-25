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Недвижимость

«Интересы горожан должны учитываться»: в Барнауле пройдет пикет против сноса Речного вокзала

Протестная акция против сноса здания бывшего речного вокзала пройдет в Барнауле на площади Свободы в воскресенье, 27 июня. На согласованный с мэрией города пикет планируют прийти общественники и неравнодушные горожане. Ожидается, что в акции примут участие около 100 человек.

В Барнауле в здании бывшего речного вокзала демонтировали уникально мозаичное панно.
В Барнауле в здании бывшего речного вокзала демонтировали уникально мозаичное панно.
Анна Зайкова

Общественники считают, что территория Речного вокзала нуждается в развитии, но застраивать ее высотками неприемлемо. По их словам, такие здания могут нарушить архитектурный облик краевой столицы. Кроме того, будет испорчен прекрасный вид: на Барнаул со стороны Оби и на сибирскую реку из города.

В то же время, активисты отмечают, что краевой столице нужны здания общественного назначения. Если на месте речного вокзала построят жилой комплекс, то набережную могут закрыть для свободного доступа. И если этого не сделает застройщик, то наверняка потребуют жильцы будущих домов, ведь сейчас укрепилась тенденция создавать закрытые дворовые территории.

Что изменится на территории Речного вокзала. Барнаул.
Что изменится на территории Речного вокзала. Барнаул.
t. me/barnaulfm.

По мнению общественников, под угрозой и речное движение по реке Оби. Переносить вокзал просто некуда. В других местах оборудование пристани технически невозможно.

Активисты также выступили в защиту флорентийской мозаики, украшающей здание речного вокзала. По их мнению, художественный объект должен быть сохранен в неизменном, не разобранном виде.

В Барнауле в здании бывшего речного вокзала демонтировали уникально мозаичное панно.
В Барнауле в здании бывшего речного вокзала демонтировали уникально мозаичное панно.
Анна Зайкова

«Собственник территории предложил строить высотное жилое здание. Барнаульская общественность не против развития этой территории, но оно должно происходить с умом, затрагивается общественно-значимая территория, интересы горожан должны учитываться», — прокомментировал встречу глава местного отделения общественной правозащитной организации «Гражданский патруль» Игорь Берг.

В Барнауле в здании бывшего речного вокзала демонтировали уникально мозаичное панно.
В Барнауле в здании бывшего речного вокзала демонтировали уникально мозаичное панно.
Анна Зайкова

Ранее altapress.ru уже писал о демонтаже исторической ценности. Мозаичное панно «Труд и природа Алтая» было аккуратно снято специалистами Колыванского камнерезного завода и отправлено в Государственный художественный музей Алтайского края (ГХМАК). Эксперты тогда отметили, что панно пострадало от времени — пластины деформировались, а часть из них и вовсе треснула — и требует реставрации.

Добавим, что начало акции в 13:00. На мероприятие могут прийти все желающие и принести с собой плакаты.

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