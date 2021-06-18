В здании бывшего речного вокзала Барнаула демонтировали уникальное мозаичное панно из полудрагоценных камней

В здании бывшего речного вокзала кипит работа. Здесь снимают и аккуратно упаковывают фрагменты уникального мозаичного панно «Труд и природа Алтая», украшавшего стену одного из залов. После демонтажа каждый кессон (из которых состоит объект) аккуратно погрузили на паллеты и увезли в Государственный художественный музей Алтайского края (ГХМАК). О том, как это было — в фоторепортаже altapress.ru.

На месте аварийного здания бывшего речного вокзала будет построен многофункциональный центр. Большая часть земли, где стоит объект, сейчас принадлежит строительной организации, входящей в группу компаний «Селф».

В одном из интервью altapress.ru ее руководитель Нодар Шония подчеркнул, что реконструировать объект нет смысла. Тем более здание речного вокзала не является объектом культурного наследия. Поэтому его снос — лишь вопрос времени.

На данный момент уже проведены геодезические изыскания. Но еще до начала подготовительных работ девелопер рассказал, что намерен передать уникальное мозаичное панно, украшавшее холл речного, министерству культуры Алтайского края. Было принято решение демонтировать ценный объект искусства и отправить для хранения и последующей реставрации в Художественный музей.

Для этого в здание бывшего речного вокзала приехали мастера Колыванского камнерезного завода. Работу курировала хранитель музейных предметов I категории ГХМАК Елена Олейник.

В Барнауле в здании бывшего речного вокзала демонтировали уникально мозаичное панно. Анна Зайкова

«Работа по демонтажу панно сложная, почти ювелирная. Не случайно для ее проведения были приглашены специалисты камнерезного завода, где оно было изготовлено. Они знают, как она была смонтирована, поэтому смогут правильно его снять», — рассказала сотрудница Художественного музея.

Задача осложнялась еще и тем, что панно пострадало от времени. Пластины деформировались, а часть из них и вовсе треснула. Каждый такой фрагмент бережно уложили в отдельный ящик. Планируется, что в будущем мозаичное панно будет отреставрировано и, возможно, получит вторую жизнь на стене одного из зданий Барнаула.

В Барнауле в здании бывшего речного вокзала демонтировали уникально мозаичное панно. Анна Зайкова В Барнауле в здании бывшего речного вокзала демонтировали уникально мозаичное панно. Анна Зайкова В Барнауле в здании бывшего речного вокзала демонтировали уникально мозаичное панно. Анна Зайкова В Барнауле в здании бывшего речного вокзала демонтировали уникально мозаичное панно. Анна Зайкова В Барнауле в здании бывшего речного вокзала демонтировали уникально мозаичное панно. Анна Зайкова В Барнауле в здании бывшего речного вокзала демонтировали уникально мозаичное панно. Анна Зайкова В Барнауле в здании бывшего речного вокзала демонтировали уникально мозаичное панно. Анна Зайкова В Барнауле в здании бывшего речного вокзала демонтировали уникально мозаичное панно. Анна Зайкова В Барнауле в здании бывшего речного вокзала демонтировали уникально мозаичное панно. Анна Зайкова В Барнауле в здании бывшего речного вокзала демонтировали уникально мозаичное панно. Анна Зайкова

Уникальный объект алтайского искусства был изготовлен в начале 80-х годов прошлого века на Колыванском камнерезном заводе. Панно считалось самым большим в СССР. Эксперты сходятся во мнении, что оно до сих пор сохраняет пальму первенства. Его площадь составляет 46 кв. м.

Панно выполнено в очень сложной технике флорентийской мозаики. При составлении цельной картины использовался естественный рисунок полудрагоценных камней, таких как коргонский порфир, ревневская яшма, белорецкий кварцит и мрамор.

Над мозаикой работали мастера камнерезного дела под руководством барнаульского художника Георгия Алексеева.