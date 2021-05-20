Благоустройство набережной у речного вокзала в Барнауле могут отложить на несколько лет

Перейти границу у реки
В марте этого года набережная перед речным вокзалом попала во Всероссийское голосование за благоустройство общественных территорий. На сегодняшний день она занимает лидирующее место, набрав уже более 6,8 тыс. голосов.
Как известно, крупный застройщик планирует в следующем году возвести здесь многофункциональный комплекс.
Сейчас под статус «общественной» подпадает только часть берега. Его условные границы начинаются от новой набережной и заканчивается участком напротив стоянки для троллейбусов.
Как отметили в компании, остальная территория не может быть благоустроена за федеральный счет, так как земля находится в аренде у юридического лица под эксплуатацию существующих зданий и сооружений.
В интервью altapress.ru руководитель «Селфа» Нодар Шония рассказал, что намерен в дальнейшем благоустроить набережную перед новыми зданиями и сделать ее открытой для всех горожан. Застройщик планирует оборудовать освещением место для прогулок, поставить лавочками, организовать спуск к воде и подготовить парковочные места.
Нестыковка
В связи с этим многим барнаульцам не понятно, за какую же территорию они голосуют: общественную (от моста до разворотной троллейбусной площадки) или частную (вдоль здания речного вокзала).
Члены общественного совет парка «Юбилейный» отметили, не будет ли лучше заняться проектом набережной после окончания строительства? Его председатель Любовь Бельдеева и один из членов Владимир Ворогушин обратились к руководителю «Селфа» Нодару Шонии, чтобы он поддержал их обращение в администрацию Барнаула.
Общественники предлагают исключить набережную из голосования, так как после окончания строительства нового комплекса благоустройство, выполненное за федеральные деньги, не будет соответствовать общей концепции развития территории.
К слову, парк «Юбилейный» по количеству проголосовавших за него граждан уверенно занимает второе место. Он набрал около 3,4 тыс. голосов. В случае, если набережная выпадет из конкурентной борьбы, у зеленой зоны будут все шансы на победу.
Работы по восстановлению парка в этом случае пойдут гораздо быстрее, а федеральные деньги будут потрачены на формирование зеленого каркаса краевой столицы.
Отметим, что парк «Юбилейный» занимает площадь в более чем 50 га.
Конструктивный диалог
Руководитель «Селфа» Нодар Шония встретился с общественниками, чтобы обсудить варианты решения данного вопроса.
«Сейчас уже есть определенное понимание, какие шаги можно предпринять. Пока планируется, что набережная на нашем участке будет реконструирована. Но вопрос нужно решать, и мы уже нашли примерный механизм, как это можно сделать», — пояснил застройщик.
Как стало известно altapress.ru, территория набережной была включена в список всероссийского голосования Общественной комиссией. Вероятнее всего, это произошло, как говорится «на автомате», когда не были четко учтены границы территории.
Однако, муниципалитет имеет право благоустраивать только городские и не разграниченные территории. Частные пространства под эти критерии не подпадает.
«Мы хотим предложить отложить благоустройство муниципальной части набережной на более поздний срок. Как минимум до конца строительства. Вполне вероятно, что такой подход осуществим», — отметил Шония.
Тем временем, количество голосов за набережную растет, как на дрожжах. Это вполне объяснимо на фоне появившейся информации, о том, что в случае победы объекта, здание речного вокзала не будут сносить.
«Я уверен, что людей просто вводят в заблуждение», — подчеркнул Владимир Ворогушин.
Кстати, в февральском интервью для altapress.ru Нодар Шония отметил, что здание «речного» находится в запустении и разваливается. В связи с этим реконструировать его экономически невыгодно.
Но частичка исторического для многих барнаульцев объекта все же будет сохранена. Нодар Шония намерен передать министерству культуры Алтайского края панно, выложенное во флорентийской технике из коргонского парфира «Труд и природа Алтая», которое до сих пор украшает объект.
Дальнейшие планы
Проект застройки участка под зданием бывшего речного вокзала и прилегающей территории находится в процессе разработки. Известно лишь, что архитекторы приступили к подготовке генерального плана будущей застройки.
Девелопер отметил, что презентует проект многофункционального комплекса не раньше осени. К этому времени у компании появится четкое понимание, что же хотят видеть на этом месте сами барнаульцы, архитекторы и чиновники.