Благоустройство набережной у речного вокзала в Барнауле могут отложить на несколько лет

Проект благоустройства набережной возле речного вокзала в Барнауле вышел в лидеры в народном голосовании среди общественных территорий. Однако большая ее часть утратила данный статус. Сейчас она принадлежит строительной организации, входящей в группу компаний «Селф». Второе место в голосовании занимает парк «Юбилейный», уже давно требующий наведения порядка. Таким образом, набережная оттягивает на себя голоса, которые так нужны большой зеленой зоне города. О том, что делать, помог разобраться руководитель компании «Селф» Нодар Шония.

Вид на Барнаул с Нагорного парка. Комплекс "Аквамарин" и Речной вокзал..

Перейти границу у реки

В марте этого года набережная перед речным вокзалом попала во Всероссийское голосование за благоустройство общественных территорий. На сегодняшний день она занимает лидирующее место, набрав уже более 6,8 тыс. голосов.

Как известно, крупный застройщик планирует в следующем году возвести здесь многофункциональный комплекс.

Проект 2015 года с закрытого конкурса , организованного прошлыми владельцами здания речного вокзала. Анна Зайкова.

Сейчас под статус «общественной» подпадает только часть берега. Его условные границы начинаются от новой набережной и заканчивается участком напротив стоянки для троллейбусов.

Как отметили в компании, остальная территория не может быть благоустроена за федеральный счет, так как земля находится в аренде у юридического лица под эксплуатацию существующих зданий и сооружений.

Обь в районе Речного вокзала в Барнауле. 21 апреля 2017. Анна Зайкова , altapress.ru

В интервью altapress.ru руководитель «Селфа» Нодар Шония рассказал, что намерен в дальнейшем благоустроить набережную перед новыми зданиями и сделать ее открытой для всех горожан. Застройщик планирует оборудовать освещением место для прогулок, поставить лавочками, организовать спуск к воде и подготовить парковочные места.

Нестыковка

В связи с этим многим барнаульцам не понятно, за какую же территорию они голосуют: общественную (от моста до разворотной троллейбусной площадки) или частную (вдоль здания речного вокзала).

Члены общественного совет парка «Юбилейный» отметили, не будет ли лучше заняться проектом набережной после окончания строительства? Его председатель Любовь Бельдеева и один из членов Владимир Ворогушин обратились к руководителю «Селфа» Нодару Шонии, чтобы он поддержал их обращение в администрацию Барнаула.

Председатель совета по реанимации «Юбилейного» Любовь Бельдеева и секретарь Наталья Васильева. opaltai.ru

Общественники предлагают исключить набережную из голосования, так как после окончания строительства нового комплекса благоустройство, выполненное за федеральные деньги, не будет соответствовать общей концепции развития территории.

К слову, парк «Юбилейный» по количеству проголосовавших за него граждан уверенно занимает второе место. Он набрал около 3,4 тыс. голосов. В случае, если набережная выпадет из конкурентной борьбы, у зеленой зоны будут все шансы на победу.

Парк «Юбилейный». Анна Зайкова

Работы по восстановлению парка в этом случае пойдут гораздо быстрее, а федеральные деньги будут потрачены на формирование зеленого каркаса краевой столицы.

Отметим, что парк «Юбилейный» занимает площадь в более чем 50 га.

Конструктивный диалог

Нодар Шония. Анна Зайкова.

Руководитель «Селфа» Нодар Шония встретился с общественниками, чтобы обсудить варианты решения данного вопроса.

«Сейчас уже есть определенное понимание, какие шаги можно предпринять. Пока планируется, что набережная на нашем участке будет реконструирована. Но вопрос нужно решать, и мы уже нашли примерный механизм, как это можно сделать», — пояснил застройщик.

Парк «Юбилейный». Анна Зайкова

Как стало известно altapress.ru, территория набережной была включена в список всероссийского голосования Общественной комиссией. Вероятнее всего, это произошло, как говорится «на автомате», когда не были четко учтены границы территории.

Однако, муниципалитет имеет право благоустраивать только городские и не разграниченные территории. Частные пространства под эти критерии не подпадает.

«Мы хотим предложить отложить благоустройство муниципальной части набережной на более поздний срок. Как минимум до конца строительства. Вполне вероятно, что такой подход осуществим», — отметил Шония.

Председатель ТОС «Стахановский» Владимир Ворогушин. Анна Зайкова.

Тем временем, количество голосов за набережную растет, как на дрожжах. Это вполне объяснимо на фоне появившейся информации, о том, что в случае победы объекта, здание речного вокзала не будут сносить.

«Я уверен, что людей просто вводят в заблуждение», — подчеркнул Владимир Ворогушин.

Кстати, в февральском интервью для altapress.ru Нодар Шония отметил, что здание «речного» находится в запустении и разваливается. В связи с этим реконструировать его экономически невыгодно.

Обь в районе Речного вокзала в Барнауле. 21 апреля 2017. Анна Зайкова , altapress.ru

Но частичка исторического для многих барнаульцев объекта все же будет сохранена. Нодар Шония намерен передать министерству культуры Алтайского края панно, выложенное во флорентийской технике из коргонского парфира «Труд и природа Алтая», которое до сих пор украшает объект.

Дальнейшие планы

Виды Барнаула.

Проект застройки участка под зданием бывшего речного вокзала и прилегающей территории находится в процессе разработки. Известно лишь, что архитекторы приступили к подготовке генерального плана будущей застройки.

Девелопер отметил, что презентует проект многофункционального комплекса не раньше осени. К этому времени у компании появится четкое понимание, что же хотят видеть на этом месте сами барнаульцы, архитекторы и чиновники.