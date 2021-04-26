Барнаульцам предложили проголосовать за благоустройство набережной речного вокзала, где планируется большая стройка

В Алтайском крае стартовало всероссийское голосование за благоустройство общественных территорий. Набережная речного вокзала вошла в список объектов-конкурсантов в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

В марте этого года набережную включили в проект межевания земли под зданием бывшего речного вокзала и прилегающих территорий. Как известно, компания «Селф» планирует возвести здесь большой комплекс. А сегодня этот объект попал в список претендентов на благоустройство в рамках госпрограммы.

Согласно информации, размещенной на портале для голосования, на набережной планируется комплексное благоустройство территории, в том числе установка электрического освещения, монтаж плиточного покрытия пешеходной зоны набережной, установка скамеек и урн, ограждения вдоль реки Обь.

В рамках всероссийского конкурса проект курирует депутат АКЗС Альберт Лунев. С ним можно связаться через портал проекта «Формирование комфортной городской среды» и задать интересующие вопросы.

Обь в районе Речного вокзала в Барнауле. 21 апреля 2017. Анна Зайкова , altapress.ru

Напомним, здание бывшего речного вокзала и землю под ним выкупила компания «Селф» под комплексную застройку. Девелопер до сих пор держит интригу, что же он планирует здесь возвести.

Участок был куплен в конце 2020-го. А в середине марте этого года на сайте мэрии появилось постановление о подготовке проекта межевания, куда вошли и близлежащие участки. В списке значатся девять кадастровых номеров наделов, общей площадью порядка 6 га. В проект попали в том числе участки под бизнес-центрами «Бриг» и «Парус», банкетный зал River holl, а также набережная.

В своем интервью altapress.ru Нодар Шония отметил, что после возведения комплекса-визитной карточки Барнаула, планировалось благоустроить территорию набережной. При этом, застройщик заверил, что доступ для горожан ограничивать никто не будет. Более того, в планах сделать это место точкой притяжения.

Обь в районе Речного вокзала в Барнауле. 21 апреля 2017. Анна Зайкова , altapress.ru

Рейтинговое голосование будет проходить до 30 мая. Кроме набережной краевая столица выставила еще более 30 объектов, расположенных в разных частях города. В нем принимают участие как сами территории, так и дизайн-проекты. Какие объекты больше всего требуют благоустройства решают сами горожане.

Цель проекта — сделать города более комфортными для жителей, повысить индекс качества городской среды.

В голосовании участвуют не только объекты Барнаула, но и других городов Алтайского края. В список конкурсантов вошли общественные территории восьми муниципальных образований: Рубцовска, Славгорода, Бийска, Алейска, Новоалтайска, Заринска и Камня-на-Оби.

Обь в районе Речного вокзала в Барнауле. 21 апреля 2017. Анна Зайкова , altapress.ru

Проект «Формирование комфортной городской среды» действует с 2017 года. За то время было благоустроено немало общественных терри. Только в прошлом году в крае появились или значительно преобразились 18 общественных пространств.

Благодаря программе в Барнауле заложили сквер на пересечении улиц Ускова и Взлетная, построили Фонтан на Панфиловцев. В Бийске благоустроили бульвар имени Вали Максимовой. В Новоалтайске реконструировали Октябрьский сквер.

Фонтан на Панфиловцев. 22.gorodsreda.ru.

Какие интересные места города и края получать шанс на новую жизнь станет известно после подведения итогов. А пока любой житель Алтайского края может отдать свой голос в пользу особо полюбившегося места. Что это будет — набережная, парк, сквер или другой объект, решают сами россияне. Проголосовать можно здесь.