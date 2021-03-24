Поднять якорь! Стало известно, где теперь будет причал Барнаульского речпорта и пункт продажи билетов

После того, как «Селф» в конце прошлого года выкупил под комплексную застройку здание бывшего речного вокзала и землю под ним, вопрос о том, где будет причал Барнаульского речного порта встал ребром. Еще в начале 2021-го решение принципиальной для горожан проблемы ненадолго зависло в воздухе. Как стало известно altapress.ru, гендиректор речпорта Александр Крук провел переговоры с Нодаром Шонией о возможности заключения договора аренды хотя бы на ближайший год.

В нашу гавань заходили корабли…

Речной транспорт до сих пор очень популярен среди жителей Барнаула. При этом, большим спросом пользуются не только прогулочные пароходы с музыкой и развлекательной программой, но и рейсовые суда. Преимущественно они возят дачников по разным направлениям: до Рассказихи, Барсуково, Кукуйского и обратно. Но нередко на них собираются любители речной прохлады и тихого отдыха.

Обь в районе Речного вокзала в Барнауле. 21 апреля 2017. Анна Зайкова , altapress.ru

К тому же, до острова Юбилейного можно добраться только речным транспортом. А во время половодья, белые суда становятся для жителей Затона быстрым и удобным средством передвижения.

После известия о продаже речного вокзала крупному барнаульскому застройщику под возведение комплекса зданий перед горожанами встал вопрос — откуда теперь будет отправляться речной транспорт? Гендиректор порта в начале этой истории подчеркнул, что готов к любому развитию событий. И в случае отказа, на который девелопер имеет полное право, начнет поиск другого места.

На том же месте , в тот же час

Обь в районе Речного вокзала в Барнауле. 21 апреля 2017. Анна Зайкова , altapress.ru

В январе текущего года проблема начала постепенно решаться. В это время многие горожане гадали — пустит застройщик речпорт на свою территорию или нет? В редакцию altapress.ru не раз обращались жители Барнаула с вопросом, чем же закончилась «пресноводная» история.

Накануне нам стало известно, что компания «Селф» согласилась оставить причал и пункт для продажи билетов на том же месте. Застройщик подписал с речным предприятием договор аренды территории, где находится место швартовки и будка с билетером, сроком на год.

Александр Крук , гендиректор «Алтайречфлота» и «Барнаульского речного порта». Анна Зайкова

Гендиректор речпорта Александр Крук рассказал нам, что «пока все будет по-старому». Навигация начнется в плановом режиме. И жителям краевой столицы не придется долго добираться в какое-то другое место, удаленное от остановок общественного транспорта.

«Пока, как мы стояли, так и будем стоять», — подчеркнул руководитель речпорта.

Он добавил, что в новую навигацию предприятие намерено снизить тарифы на перевозку пассажиров по некоторым направлениям.

«Мы планируем увеличить пассажиропоток, снизив стоимость проезда. В частности, до таких стоянок, как „Сады“ и „Юбилейный“. Билет будет стоить в пределах 20 рублей, а для ветеранов — около 10 рублей», — рассказал Александр Крук.

Дом у реки

Фрагмент кадастровой карты. Земля , купленная «Селфом» ( желтый прямоугольник) и участки , вошедшие в проект межевания ( желтая линия). pkk.rosreestr.ru.

Нодар Шония — руководитель строительной компании «Селф» — до сих пор не раскрыл главную интригу с застройкой бывшего речного вокзала. И теперь общественники и просто жители города строят массу предположений. В январском интервью мы поинтересовались у гендиректора речпорта — каким он видит будущий объект?

«Полагаю, это должен быть очень большой и красивый объект. Конечно, хочется, чтобы застройщик возвел административное здание — с гостиницей, магазинами и офисами. Мы бы с удовольствием в него въехали как арендаторы, разместили всю административную часть предприятия, диспетчерскую, кассы, зал ожидания и прочее», — ответил Александр Крук.

Кафе «Парус». avito.ru / altayrealt.ru

Кстати, о самой стройке. В середине марта этого года на сайте мэрии Барнаула появилось постановление о подготовке проекта межевания территории под зданием бывшего речного вокзала и близлежащих участков. Всего в списке значатся девять кадастровых номеров наделов, общей площадью порядка 6 га. В проект попали в том числе участки под бизнес-центрами «Бриг» и «Парус», а также банкетным залом River holl.

Администрация горда обещала показать жителям Барнаула проект, выставив его на общественные слушания. Так каждый сможет высказать свое мнение о будущем большой территории на въезде в город.

Нодар Шония. Анна Зайкова.

По словам Нодара Шонии будущий комплекс станет визитной карточкой краевой столицы.

«Пока есть понимание, что здесь нужен объект, который не просто украсит центр, а будет востребован горожанами, станет центром притяжения. В любом случае это будет что-то новое и современное, способное преобразить город, а иначе как он будет развиваться?» — рассказал застройщик в интервью altapress.ru.

Проект 2015 года с закрытого конкурса , организованного прошлыми владельцами здания речного вокзала. Анна Зайкова.

Кстати, генподрядчиком на объекте, который будет возводиться на берегу Оби, стала компания «ВиСКью». Ее руководство и обратилось в мэрию с заявлением о межевании.

Генеральный директор фирмы тоже не спешит раскрывать все карты.

«Пока сама концепция находится на стадии проработки. Мы еще не можем сказать, каким будет проект застройки в районе речного вокзала. Сейчас детально и очень скрупулезно изучаются все нюансы. Это делается для того, чтобы разработать самый лучший и наиболее эффективный проект, который способен удовлетворить все стороны — город, его жителей, потенциальных покупателей и компанию», — рассказал altapress.ru генеральный директор «ВиСКью» Владислав Шония.

Вид на Барнаул. Новостройки. Речной вокзал. Анна Зайкова

Осталось дождаться общественных слушаний и презентацию визуализации будущего многофункционального комплекса, сочетающего жилое направление и социальную инфраструктуру.