Поднять якорь. Где будут швартоваться барнаульские пароходы, когда «Селф» запустит большую стройку

В Барнауле активно обсуждают будущую застройку на берегу Оби. Напомним, в конце прошлого года здание бывшего речного вокзала и землю под ним приобрела компания «Селф». Многих горожан интересует, каким будет проект, как он впишется в облик города. Но есть и еще блок вопросов: куда будут приставать суда, где разместятся кассы и что ждет речное пароходство? Об этом altapress.ru поговорил с генеральным директором Барнаульского речного порта Александром Круком.

Когда умолкнут все песни…

Из года в год рейсовые пароходы возят жителей Барнаула по разным направлениям: до Рассказихи, Барсуково, Кукуйского и обратно. Чаще всего маршрутами пользуются садоводы-огородники.

Вид на Барнаул с Нагорного парка. Комплекс «Аквамарин» и Речной вокзал. Анна Зайкова

До острова Юбилейного тоже можно добраться только речным транспортом. А весной, во время половодья, когда движение до Затона затрудняется, суда — быстрое и удобное средство передвижения жителей поселка в центр города и обратно.

Прогулочные пароходы также пользуются спросом у отдыхающих. Каждое лето десятки барнаульцев устремляются к причалам, чтобы занять места на прогулочных пароходах, где играет популярная музыка и пахнет шашлыками.

…которых я не знаю

Словом, речное пароходство востребовано среди жителей краевой столицы и может стать большим подспорьем для развития Барнаула как туристического города.

Александр Крук , гендиректор «Алтайречфлота» и «Барнаульского речного порта». Анна Зайкова

Руководитель речпорта рассказал, что, несмотря на кризис, связанный с пандемией, в 2020 году предприятие неплохо отработало. Впервые за последние пять лет оно получило прибыль и намерено вложит ее в развитие пароходства.

Александр Крук,

гендиректор Барнаульского речного порта:

Интерес жителей к прогулкам на пароходах не ослабевает, а, наоборот, возрастает. В этом году мы планируем увеличить пассажиропоток, пересмотрев тарифы. На ряд направлений цены на билеты станут дешевле. В частности, до таких стоянок, как «Сады» и «Юбилейный». Уточнить стоимость проезда можно будет на нашем сайте.

В терпком воздухе крикнет…

Также Крук рассказал о предстоящем развитии туристических направлений. Краевая администрация предложила предприятию разработать длинные прогулочные маршруты до Бийска и Камня-на-Оби.

Барнаул в отражении. Речной вокзал. Михаил Хаустов

Александр Крук,

гендиректор Барнаульского речного порта:

Люди смогут отправиться в путешествие по так называемым путевкам выходного дня. Сейчас мы всесторонне просчитываем варианты, ведь нужно будет входить в какие-то специальные программы и переоборудовать одно из судов. Последнее не проблема. Мы сможем оборудовать один из пароходов «Москва» минимум десятью каютами. Главное — найти финансирование.

Гендиректор речпорта уточнил, что в этом году туристические направления вряд ли заработают, на переформатирование нужно время. А вот в следующем году вполне вероятно, что горожане смогут оценить красоты речного путешествия.

Обь в районе Речного вокзала в Барнауле. 21 апреля 2017. Анна Зайкова , altapress.ru

Александр Крук,

гендиректор Барнаульского речного порта:

Мы могли бы построить или купить готовый большой и новый теплоход. Но, несмотря на нашу прибыль, сегодня не та финансовая ситуация. Новое судно обойдется в космическую сумму, в зависимости от материалов — от 50 до 100 млн рублей.

…последний мой бумажный пароход

В последнее время все пароходы отправляются только от причала № 1, а вместо полноценной кассы речпорт смог поставить только один ларек. Администрация же расположилась в так называемой конторе на ул. Пушкина, 1. Здание 1918 года постройки предприятие купило и оформило в собственность.

Речной вокзал. Артём Гуднев , Екатерина Шлыкова , Светлана Васюченко.

Что ждет речной порт после того, как «Селф» начнет строительство, пока неизвестно.

Александр Крук,

гендиректор Барнаульского речного порта:

Мы уже отправили письмо руководителю строительной компании «Селф» Нодару Шонии с просьбой продлить нам договор аренды хотя бы до конца 2021 года. Пока ждем ответ.

Преобразования начались в 2018 году, когда обанкротилось Сибирское речное пароходство. Все, что принадлежало предприятию, было распродано. Здание речного вокзала и землю под ним отдали в частные руки. Сначала ими владела строительная компания «Сибирия», затем недвижимость продали кузбасскому «Талтеку». Сейчас ее выкупил «Селф».

Барнаул отмечает 290-летие. День города. altapress.ru.

Справка Имя Нодара Шонии стало часто упоминаться при амбициозных проектах, кардинально влияющих на облик Барнаула. Так, в конце прошлого года «Селф» и Евгений Ракшин запустили на месте бывшего стадиона «Локомотив» проект строительства жилого комплекса с одноименным названием. В этой истории, так же как и с речным вокзалом, не обошлось без волны общественного осуждения.

Александр Крук,

гендиректор Барнаульского речного порта:

Мы сохранили за собой здание конторы на ул. Пушкина, 1. Успели выкупить его и пассажирский флот. Пришлось брать большие кредиты, было тяжело, особенно во время пандемии, но нас хорошо поддержало правительство Алтайского края и минтранс. На сегодняшний день с долгами мы рассчитались.

Факт В собственности Барнаульского речного порта шесть судов. Три из них пока простаивают, но руководство намерено два парохода реанимировать. Три судна работают из года в год. В предстоящую навигацию выйдут две рейсовые «Москвы» и одно прогулочное судно с одноименным названием.

Когда речной вокзал продали в частные руки, речпорт зашел туда в качестве арендатора. Ситуация с продлением договора о найме помещений и дальнейшей работой пока единственного причала будет решаться на предстоящем совещании, в котором примут участие Александр Крук, представители краевого министерства транспорта и Нодар Шония.

Обь в районе Речного вокзала в Барнауле. 21 апреля 2017. Анна Зайкова , altapress.ru

Александр Крук,

гендиректор Барнаульского речного порта:

На совещании состоится обсуждение всех нюансов дальнейшей работы нашего предприятия на территории, которая теперь принадлежит «Селфу». Несмотря на то, что место для нас очень важное, мы не считали себя в праве как-то мешать его продаже и в дальнейшем не намерены лезть в работу застройщика. Пока мы просто арендуем причал № 1. Если нам разрешат здесь остаться — будем работать, если нет — начнем подыскивать другое место для посадки пассажиров. Пока могу точно сказать, что стройка, когда бы она ни началась, никак не отразится на речном сообщении навигации-2021.

Гудбай , Америка…

В разговоре Александр Крук подчеркнул, что известие о продаже здания речного вокзала и земли под ним не стала для предприятия неожиданностью.

Обь в районе Речного вокзала в Барнауле. 21 апреля 2017. Анна Зайкова , altapress.ru

Александр Крук,

гендиректор Барнаульского речного порта:

Разговоры о том, что территорию будут продавать, шли давно. Вопрос был лишь в том, кто будет новым собственником. Сейчас им стал Нодар Шония, и мы постараемся наладить сотрудничество. Один из важных вопросов — те самые 80 метров причала. Нам бы, конечно, хотелось оформить их в долгосрочную аренду или вообще выкупить, но вопрос это сложный и быстро не решается.

Александр Крук пояснил, что место, оборудованное под причал, очень удобно для посадки пассажиров — недалеко от автобусной остановки. В то же время оно находится в стороне от территории, где разместится будущий объект, и никак не помешает ни стройке, ни будущим жильцам, если это будет большой ЖК.

Набережная в Барнауле. Анна Зайкова

На вопрос altapress.ru, почему бы не организовать причал на территории набережной, руководитель речного предприятия ответил, что это будет неоправданно дорогой проект.

Александр Крук,

гендиректор Барнаульского речного порта:

Набережная — не самый лучший вариант. Для того чтобы оборудовать причал, придется вложить много денег. Место совершенно не приспособлено для судов — очень мелкое. Его придется преобразовывать, ведь когда вода будет падать, наши баржи могут там попросту продавиться.

…где я не буду никогда

Мысль о том, что барнаульский речпорт должен находиться на своем историческом месте, выглядит логичной. Но последнее слово, разумеется, будет за застройщиком, который до сих пор не раскрыл главную интригу конца 2020 — начала 2021 года: каким будет проект нового объекта в знаковом месте.

Вид на Барнаул. Речной вокзал. Михаил Хаустов

Вот что об этом думает Александр Крук:

Полагаю, это должно быть очень большой (грунт подходящий) и красивый объект. Конечно, хочется, чтобы застройщик возвел административное здание — с гостиницей, магазинами и офисами. Мы бы с удовольствием в него въехали как арендаторы, разместили всю административную часть предприятия, диспетчерскую, кассы, зал ожидания и прочее.

Барнаул позиционирует себя как туристический город. В навигацию сюда нередко заходят большие суда из Новосибирска. В случае, если в Барнаул станут прибывать теплоходы с туристами, должно быть оборудовано удобное место для их размещения.

Речной вокзал в Барнауле. Анна Зайкова

Зал ожидания, гостиница и уютные кафе на первых двух этажах нового большого здания помогут развитию бренда краевой столицы как гостеприимного туристического города.