Поднять якорь. Где будут швартоваться барнаульские пароходы, когда «Селф» запустит большую стройку

Когда умолкнут все песни…
Из года в год рейсовые пароходы возят жителей Барнаула по разным направлениям: до Рассказихи, Барсуково, Кукуйского и обратно. Чаще всего маршрутами пользуются садоводы-огородники.
До острова Юбилейного тоже можно добраться только речным транспортом. А весной, во время половодья, когда движение до Затона затрудняется, суда — быстрое и удобное средство передвижения жителей поселка в центр города и обратно.
Прогулочные пароходы также пользуются спросом у отдыхающих. Каждое лето десятки барнаульцев устремляются к причалам, чтобы занять места на прогулочных пароходах, где играет популярная музыка и пахнет шашлыками.
…которых я не знаю
Словом, речное пароходство востребовано среди жителей краевой столицы и может стать большим подспорьем для развития Барнаула как туристического города.
Руководитель речпорта рассказал, что, несмотря на кризис, связанный с пандемией, в 2020 году предприятие неплохо отработало. Впервые за последние пять лет оно получило прибыль и намерено вложит ее в развитие пароходства.
Александр Крук,
гендиректор Барнаульского речного порта:
Интерес жителей к прогулкам на пароходах не ослабевает, а, наоборот, возрастает. В этом году мы планируем увеличить пассажиропоток, пересмотрев тарифы. На ряд направлений цены на билеты станут дешевле. В частности, до таких стоянок, как «Сады» и «Юбилейный». Уточнить стоимость проезда можно будет на нашем сайте.
В терпком воздухе крикнет…
Также Крук рассказал о предстоящем развитии туристических направлений. Краевая администрация предложила предприятию разработать длинные прогулочные маршруты до Бийска и Камня-на-Оби.
Александр Крук,
гендиректор Барнаульского речного порта:
Люди смогут отправиться в путешествие по так называемым путевкам выходного дня. Сейчас мы всесторонне просчитываем варианты, ведь нужно будет входить в какие-то специальные программы и переоборудовать одно из судов. Последнее не проблема. Мы сможем оборудовать один из пароходов «Москва» минимум десятью каютами. Главное — найти финансирование.
Гендиректор речпорта уточнил, что в этом году туристические направления вряд ли заработают, на переформатирование нужно время. А вот в следующем году вполне вероятно, что горожане смогут оценить красоты речного путешествия.
Александр Крук,
гендиректор Барнаульского речного порта:
Мы могли бы построить или купить готовый большой и новый теплоход. Но, несмотря на нашу прибыль, сегодня не та финансовая ситуация. Новое судно обойдется в космическую сумму, в зависимости от материалов — от 50 до 100 млн рублей.
…последний мой бумажный пароход
В последнее время все пароходы отправляются только от причала № 1, а вместо полноценной кассы речпорт смог поставить только один ларек. Администрация же расположилась в так называемой конторе на ул. Пушкина, 1. Здание 1918 года постройки предприятие купило и оформило в собственность.
Что ждет речной порт после того, как «Селф» начнет строительство, пока неизвестно.
Александр Крук,
гендиректор Барнаульского речного порта:
Мы уже отправили письмо руководителю строительной компании «Селф» Нодару Шонии с просьбой продлить нам договор аренды хотя бы до конца 2021 года. Пока ждем ответ.
Преобразования начались в 2018 году, когда обанкротилось Сибирское речное пароходство. Все, что принадлежало предприятию, было распродано. Здание речного вокзала и землю под ним отдали в частные руки. Сначала ими владела строительная компания «Сибирия», затем недвижимость продали кузбасскому «Талтеку». Сейчас ее выкупил «Селф».
Справка
Имя Нодара Шонии стало часто упоминаться при амбициозных проектах, кардинально влияющих на облик Барнаула. Так, в конце прошлого года «Селф» и Евгений Ракшин запустили на месте бывшего стадиона «Локомотив» проект строительства жилого комплекса с одноименным названием. В этой истории, так же как и с речным вокзалом, не обошлось без волны общественного осуждения.
Александр Крук,
гендиректор Барнаульского речного порта:
Мы сохранили за собой здание конторы на ул. Пушкина, 1. Успели выкупить его и пассажирский флот. Пришлось брать большие кредиты, было тяжело, особенно во время пандемии, но нас хорошо поддержало правительство Алтайского края и минтранс. На сегодняшний день с долгами мы рассчитались.
Факт
В собственности Барнаульского речного порта шесть судов. Три из них пока простаивают, но руководство намерено два парохода реанимировать. Три судна работают из года в год. В предстоящую навигацию выйдут две рейсовые «Москвы» и одно прогулочное судно с одноименным названием.
Когда речной вокзал продали в частные руки, речпорт зашел туда в качестве арендатора. Ситуация с продлением договора о найме помещений и дальнейшей работой пока единственного причала будет решаться на предстоящем совещании, в котором примут участие Александр Крук, представители краевого министерства транспорта и Нодар Шония.
Александр Крук,
гендиректор Барнаульского речного порта:
На совещании состоится обсуждение всех нюансов дальнейшей работы нашего предприятия на территории, которая теперь принадлежит «Селфу». Несмотря на то, что место для нас очень важное, мы не считали себя в праве как-то мешать его продаже и в дальнейшем не намерены лезть в работу застройщика. Пока мы просто арендуем причал № 1. Если нам разрешат здесь остаться — будем работать, если нет — начнем подыскивать другое место для посадки пассажиров. Пока могу точно сказать, что стройка, когда бы она ни началась, никак не отразится на речном сообщении навигации-2021.
Гудбай, Америка…
В разговоре Александр Крук подчеркнул, что известие о продаже здания речного вокзала и земли под ним не стала для предприятия неожиданностью.
Александр Крук,
гендиректор Барнаульского речного порта:
Разговоры о том, что территорию будут продавать, шли давно. Вопрос был лишь в том, кто будет новым собственником. Сейчас им стал Нодар Шония, и мы постараемся наладить сотрудничество. Один из важных вопросов — те самые 80 метров причала. Нам бы, конечно, хотелось оформить их в долгосрочную аренду или вообще выкупить, но вопрос это сложный и быстро не решается.
Александр Крук пояснил, что место, оборудованное под причал, очень удобно для посадки пассажиров — недалеко от автобусной остановки. В то же время оно находится в стороне от территории, где разместится будущий объект, и никак не помешает ни стройке, ни будущим жильцам, если это будет большой ЖК.
На вопрос altapress.ru, почему бы не организовать причал на территории набережной, руководитель речного предприятия ответил, что это будет неоправданно дорогой проект.
Александр Крук,
гендиректор Барнаульского речного порта:
Набережная — не самый лучший вариант. Для того чтобы оборудовать причал, придется вложить много денег. Место совершенно не приспособлено для судов — очень мелкое. Его придется преобразовывать, ведь когда вода будет падать, наши баржи могут там попросту продавиться.
…где я не буду никогда
Мысль о том, что барнаульский речпорт должен находиться на своем историческом месте, выглядит логичной. Но последнее слово, разумеется, будет за застройщиком, который до сих пор не раскрыл главную интригу конца 2020 — начала 2021 года: каким будет проект нового объекта в знаковом месте.
Вот что об этом думает Александр Крук:
Полагаю, это должно быть очень большой (грунт подходящий) и красивый объект. Конечно, хочется, чтобы застройщик возвел административное здание — с гостиницей, магазинами и офисами. Мы бы с удовольствием в него въехали как арендаторы, разместили всю административную часть предприятия, диспетчерскую, кассы, зал ожидания и прочее.
Барнаул позиционирует себя как туристический город. В навигацию сюда нередко заходят большие суда из Новосибирска. В случае, если в Барнаул станут прибывать теплоходы с туристами, должно быть оборудовано удобное место для их размещения.
Зал ожидания, гостиница и уютные кафе на первых двух этажах нового большого здания помогут развитию бренда краевой столицы как гостеприимного туристического города.