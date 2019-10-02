Инвестор рассказал подробности планов Radisson на Барнаул

Инвестор, который планирует построить в Барнауле «четырехзвездочный» отель мирового бренда Radisson, согласовывает условия сотрудничества с властями Алтайского края и гостиничным оператором. Уже стало известна сумма инвестиций, точное расположение отеля и возможная окупаемость проекта.

Инвестором выступает компания «Премиумстрой-Алтай», пишет «Коммерсант». Инвестиции в гостиницу на 150 номеров оцениваются в 1,5 млрд рублей.

В качестве управляющей компании отеля планируют пригласить Radisson Hotel Group, с которой уже ведутся переговоры.

Директор «Премиумстрой-Алтай» Илья Савицкий, рассказал, что по предварительным оценкам, отель построят за два года. Срок окупаемости объекта в регионе эксперты оценивают в 12 лет. Компания рассчитывает на среднюю загрузку номерного фонда отеля по году не менее 60%.

Земельный участок для строительства в Барнауле уже определен — это пересечение ул. Молодежной и пр. Социалистического.

«В Барнауле пока нет ни одного сетевого отеля. Мы считаем, что такая гостиница будет востребована. Этот проект позитивно скажется на деловой атмосфере регионального центра, он нужен региону для развития», — сказал Илья Савицкий.

Пресс-служба Radisson Hotel Group на вопрос об участии в проекте строительства отеля в Барнауле сообщила, что компания заинтересована в расширении российского портфеля, но пока у них нет подтвержденных конкретных проектов в этой области.

«Премиумстрой-Алтай» зарегистрирован в Алтайском крае в 2016 году. В 2019 году компания построила клинический лечебно-реабилитационный центр «Территория здоровья».