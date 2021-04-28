Новостройки, гаражи, да дачи. Какую недвижимость жители Алтая покупали в прошлом году, и на что налегают сейчас

Елена Бандурова рассказала, что в прошлом году вырос спрос на долевки. Увеличилось количество владельцев квартир в новостройках. Было зарегистрировано около 12 тыс. договоров долевого участия в строительстве (ДДУ). В 2019 году таких было на три тысячи меньше — 9 тыс. ДДУ.
- 2339 ДДУ было зарегистрировано в первом квартале 2021-го
- 1850 ДДУ — в тот же период 2020-го
«Но в сравнении с концом минувшего года, их число сократилось почти вдвое, так как за четвертый квартал 2020 года Росреестр по Алтайскому краю оформил 4580 договоров долевого участия в строительстве», — подчеркнула эксперт.
Еще одна важная тенденция — рост интереса людей к электронным услугам. Количество таких документов увеличилось на 7% — с 95,3 тыс. до 102,7 тыс.
В прошлом году рынок недвижимости подстраховала господдержка.
- 2779 человек воспользовались льготной ипотекой
- 437 человек взяли «сельскую» ипотеку
- 52,5 тыс — общее количество записей по всем видам ипотек
Число зарегистрированных ипотек увеличилось на 12% по сравнению с аналогичным показателем 2019 года. Тогда было сделано около 46,3 тыс. записей.
Жители Алтайского края и Барнаула активно берут жилищные кредит с господдержкой, хотя спрос на льготную ипотеку уже немного снизился.
Динамика интереса к жилищным кредитам:
- 12,8 тыс. сделок — январе-марте этого года
- 10,3 тыс. сделок — аналогичный
- 435 сделок — I квартал 2021-го
- 1044 сделок — IV квартал 2020-го
- 94 сделок по «сельской» ипотеке — I квартал 2021-го
- 75 сделок по «сельской» ипотеке — IV квартал 2020-го
«Стоит отметить, что в первом квартале 2020 года еще не были запущены ипотечные программы с господдержкой», — отметила Елена Бандурова.
Число учетно-регистрационных действий на земельные участки выросло на 2,5% — с 99 тыс. до 104,5 тыс.
- 19 тыс. зарегистрированных сделок приходятся на первые три месяца 2021-го
- Около 17 тыс. сделок было проведено в аналогичном периоде 2020-го
«С весны прошлого года (с начала пандемии) отмечался интерес покупателей к частным домам на земле», — заметила эксперт.
Рассказывая о тенденциях на сфере недвижимости в первом квартале текущего года, Елена Бандурова разделила точку зрения большинства игроков рынка — активность не спадает.
Первый квартал отмечен цифрой в 152 тыс. Столько было зарегистрировано прав на различные объекты недвижимости. Это вдвое превышает показатель аналогичного периода 2020-го (84 тыс. прав на недвижимость), и в полтора раза больше в сравнении с последними тремя месяцами «горячего» и ажиотажного прошлого года.
«Такая тенденция может свидетельствовать о том, что многие цепочки сделок, начатые еще в ноябре-декабре, ушли на первые месяцы 2021-го года в силу разных причин», — отметил эксперт.
Оформления прав на гаражи и машиноместа пошел в этом году в рост. За минувшие три месяца их общее количество достигло 628 сделок. В начале прошлого года их число составило 238.
Эксперт пояснил, что так называемая «дачная» амнистия — упрощенный порядок регистрации недвижимости — уже давно реализуется в Алтайском крае. И большинство граждан уже ею воспользовались. Поэтому Ростреестр не ожидает в данном секторе большого роста. И если он будет, то небольшим.
«Как только отработается алгоритм реализации „гаражной“ амнистии, тогда можно будет говорить о том, насколько большим будет количество граждан, желающих оформить гаражи в собственность. Объектов таких много, но у людей есть возможность воспользоваться этим правом в течение пяти лет», — закончила эксперт.
Материал для разбора предоставила пресс-служба Управления Росреестра по Алтайскому краю.
Справка
Управление Росреестра по Алтайскому краю является территориальным органом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр). Оно проводит госрегистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, оказывает госуслуги в сфере государственного кадастрового учета недвижимого имущества, землеустройства, а также государственного мониторинга земель, кадастровой оценке, геодезии и картографии. Выполняет функции по организации единой системы государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав на недвижимое имущество, инфраструктуры пространственных данных РФ.
Ведомство осуществляет федеральный государственный надзор в области геодезии и картографии, государственный земельный надзор, надзор за деятельностью саморегулируемых организаций кадастровых инженеров, оценщиков и арбитражных управляющих. Подведомственное учреждение Управления — филиал Росреестра по Алтайскому краю. Руководитель управления, главный регистратор Алтайского края — Юрий Викторович Калашников.