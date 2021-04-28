Новостройки, гаражи, да дачи. Какую недвижимость жители Алтая покупали в прошлом году, и на что налегают сейчас

1 Какая недвижимость была в тренде в 2020-м?

Елена Бандурова рассказала, что в прошлом году вырос спрос на долевки. Увеличилось количество владельцев квартир в новостройках. Было зарегистрировано около 12 тыс. договоров долевого участия в строительстве (ДДУ). В 2019 году таких было на три тысячи меньше — 9 тыс. ДДУ.

2339 ДДУ было зарегистрировано в первом квартале 2021-го

1850 ДДУ — в тот же период 2020-го

«Но в сравнении с концом минувшего года, их число сократилось почти вдвое, так как за четвертый квартал 2020 года Росреестр по Алтайскому краю оформил 4580 договоров долевого участия в строительстве», — подчеркнула эксперт.

Еще одна важная тенденция — рост интереса людей к электронным услугам. Количество таких документов увеличилось на 7% — с 95,3 тыс. до 102,7 тыс.