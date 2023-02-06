Ипотека в Алтайском крае взяла новую высоту. Что будет с ценами на жилье

В декабре жители Алтайского края взяли ипотеку почти на 8 млрд рублей — это месячный максимум за всю историю. Но этот рекорд во многом связан с ростом цен на жилье. К тому же, разогрев рынка в последний месяц года был ожидаемым — ведь незадолго до Нового года в СМИ циркулировали настойчивые слухи об отмене льготной программы покупки жилой недвижимости, а потом — о скором росте ставок. Что будет дальше? Тут многое зависит от того, произойдут ли новые шоки на рынке.

Декабрьский всплеск

К декабрю 2022 года жители края забыли про шоки апреля-мая, когда число желающих надеть на себя многолетнее «ярмо ипотеки» рухнуло, и про «мобилизационные» тревоги октября-ноября, когда на рынок накатила новая (впрочем, уже слабая) волна спада.

К концу года средневзвешенные ставки на ипотеку достигли самого низкого за весь год уровня — 7,74% годовых* (данные по региону). Кроме того, уровень тревожности в обществе, охватившей после мобилизации 70% населения, к декабрю спал. По замерам «Фонда общественное мнение» тревогу ощущали лишь 56%.

И народ потянулся в банки. В последнем месяце года жители Алтайского края взяли 2553 ипотек на 7,8 млрд рублей.

По объему за один месяц это — исторический рекорд. В декабре 2021-го в крае взяли ипотечные кредиты на 7 млрд, и это тоже был месячный максимум. Правда, по количеству это на 18% меньше, чем в декабре спокойного 2021-го.

Вообще-то, декабрьский всплеск ипотеки — типичное явление, комментировали на днях в Центробанке. Но «дополнительную поддержку спросу оказали ожидания возможного окончания действия льготной ипотечной госпрограммы и изменения с января 2023 года ее условий", — прокомментировали и аналитики финансового регулятора.

*Здесь и дальше — данные по ипотеке Банка России.

Объем ипотечного жилищного кредитования в Алтайском крае в 2022 году ( в млрд. рублей). Источник — Банк России. Altapress.ru

Недвижимость всегда в цене

Однако весенний обвал и осенний спад все же сказались на итоге всего года. Сумма, на которую оформили кредиты, составила 51,7 млрд рублей, что почти на 14 млрд меньше, чем в 2021-м. В штуках разница еще заметнее: если в 2022 году взяли 18 507 кредитов, то годом раньше — 31 601.

При этом почти весь год (за небольшими исключениями) жилая недвижимость продолжала дорожать — отсюда и финансовые достижения декабря. Цены по фактическим сделкам на первичном ранке отслеживает, в частности, «Сбериндекс».

По данным его аналитиков, в декабре 2021 года в крае платили в среднем 68,3 тыс. рублей за квадрат. В июле — уже 94,4 тыс., или на 38% больше.

Спад на ипотечном рынке все же повлиял на цены, но незначительно. Квадратный метр первички стал дешеветь в августе, дошел до 90,6 тыс. рублей. А в декабре снова наметился рост. Год, по данным аналитиков, закончился со средней ценой сделок на уровне 91,2 тыс.

Как росли цены 1 кв. метра жилья на первичном рынке в Алтайском крае ( по фактическим сделкам , «Сбериндекс»). sberindex.ru

Как и полагается, росли цены и на вторичном рынке. Дмитрий Дворядкин, гендиректор барнаульского агентства недвижимости «Династия 24», приводит в своем телеграм-канале сведения РБК: в Барнауле вторичка подорожала почти на 20%, достигнув в среднем 94 тыс. рублей за 1 кв. м.

Впрочем, по словам Дворядкина, квартиры в Барнауле можно купить и за 85−87 тыс. за квадрат. «К тому же, есть возможность поторговаться», — говорит он.

Ну, а жители края отреагировали на рост цен на жилую недвижимость так, как реагировали всегда: удлинением срока погашения ипотеки — это позволяет уменьшить ежемесячный платеж.

В декабре средний срок, на который брали кредиты в Алтайском крае, достиг 283 месяцев — более 23 лет. Для сравнения: до старта льготной ипотеки в новостройках — в марте 2020 года — ипотеку брали в среднем по краю на 201 месяц, то есть почти 17 лет.

Заключение договора. unsplash.com

Январский спрос

Между тем, программу льготной ипотеки в новостройках, как уже сообщал altapress.ru, не отменили, а продлили до «после выборов президента»: 1 июля 2024 года. При этом изменили условия: предельная ставка увеличена с 7 до 8%. Банки, заметим, обычно устанавливают чуть более низкие.

Ставка по другой популярной льготной программе — «Семейной ипотеке» — осталась прежней: 6% годовых. Но власти произвели ей «апгрейд» — существенно расширили круг потенциальных заемщиков.

Если раньше участвовать в ней могли семьи, где хотя бы один ребенок родился после 1 января 2018 года, то в 2023-м «семейная ипотека» стала доступна для семей, где есть два ребенка до 18 лет.

Новостройки Барнаула. Altapress.ru

Как отреагировали жители Алтайского края на эти изменения, мы узнаем в конце февраля, когда Центробанк опубликует статистику рынка. В банках сообщают, что спрос на улучшенную «семейную ипотеку» оказался весьма высоким уже в январе.

Частный интерес

Интересно, что в ВТБ прогнозируют в 2023 году рост интереса к ипотеке загородной недвижимости на 25−50% - при благоприятной экономической ситуации (прогноз — для России в целом).

«Опережающая динамика вызвана сочетанием сразу нескольких факторов: изменившиеся предпочтения россиян, экономическая привлекательность, а также активная поддержка сегмента индивидуального жилищного строительства государством», — рассказали в пресс-службе банка.

С этим согласен и Константин Енин, эксперт по недвижимости аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие». По его словам, в пользу частного домостроения будет играть и высокая стоимость квартир в новостройках.

«По цене двух- или трехкомнатной квартиры можно приобрести качественный дом в пригороде», — утверждает он.

Ипотека. Кредиты. unsplash.com

Статистика краевого минстроя этот интерес, в общем-то, подтверждает.

Ввод индивидуального жилья в Алтайском крае за 11 месяцев 2022 года в Барнауле увеличился на 8%, тогда как многоквартирного «просел» на 6% к тому же периоду 2021 года. В самом «коттеджном» районе края — Первомайском — ввод домов подрос на 7%.

Данные за весь 2022 год минстрой пока не обнародовал.

Стабильность при благоприятных условиях

Что будет дальше с ценами и ставками? Вопрос тоже интересный.

Ставки по льготным программам, понятно, сохранятся, изменения не планируется. А вот проценты по собственным, рыночным, программам банков (по ним, как правило, покупают вторичку), медленно, но верно повышаются с осени.

По данным «Российской газеты», с 10 января крупные банки вновь их немного подняли. В частности, в Сбербанке — с 10,4% (такая ставка действовала с октября) до 10,9%. В целом же ставки по нельготным программам зависят от ключевой ставки ЦБ и в целом — от ситуации на рынке.

Новостройки Барнаула. Altapress.ru

А вот цены на жилье, которые, как показал декабрь, чутко реагируют на рост спроса, все же останутся примерно на уровне 2022 года. Таково мнение Константина Енина. Правда, аналитик добавляет: «При отсутствии новых шоков». Он так обосновывает свой вывод.

Летом 2022 года на волне оптимизма застройщики ускорили вывод новых площадей на рынок.

Спад продаж в конце сентября привел к увеличению доли непроданного жилья в новостройках.

Сохранение общей экономической неопределенности создает предпосылки к уменьшению объемов вывода новых площадей на рынок в 2023 году.

Снижение совокупного объема строящегося жилья будет фактором поддержки высокого уровня цен.

С другой стороны , в 2023 году ужесточится политика Банка России в части дополнительного субсидирования ипотечных ставок застройщиками. Реализация этого сценария позволит рынку стабилизироваться.

«Поэтому цены на жилье в новом году в среднем останутся на уровне 2022 года», — резюмировал эксперт.