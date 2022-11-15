15 ноября
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Недвижимость

Иркутская область заняла 21 место в рейтинге по ипотечным платежам

Иркутская область заняла 21 место из 85 в рейтинге по ипотечным платежам, пишет РИА Новости.

Ипотека.
Ипотека.
pixabay.com.

Основной показатель, по которому сравнивали регионы, — соотношение среднего фактического ежемесячного платежа по ипотеке и средней чистой (за вычетом НДФЛ) зарплаты в регионе. В Иркутской области он составил 48,4%.

Там средний срок ипотечного кредита составляет 22 года, а средний размер — 3,1 млн рублей.

Северные регионы России стали лидерами рейтинга. Первую строчку занял Чукотский автономный округ, где средняя зарплата почти в четыре раза превышает средний ежемесячный платеж — 26,8%.

На вторую позицию попала Магаданская область. В регионе показатель составляет 29.2%. Следующими регионами стали Ямало-Ненецкий, Ненецкий автономные округи, Мурманская область и Камчатский край.

Последнее место щаняла Карачаево-Черкесская Республика. На ежемесячные платежи по ипотеке местные жители тратят среднюю зарплату по региону почти полностью.

Ранее стало известно, что Алтайский край занял 73 место в рейтинге по ипотечным платежам.

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