Историческую электростанцию Барнаула приспособят под газовую котельную

Первую электростанцию Барнаула, построенную в 1918 году, приспособят под газовую котельную. Об этом сообщает официальный сайт мэрии. Застройщик также рассматривает возможность открыть там центр детского творчества.

Информация размещена в отчете отдела по развитию туризма в Барнауле. По данным его сотрудников, отдел «взаимодействовал с собственником первой электростанции Барнаула», расположенной на ул. Промышленная, 10. Последний обещал приспособить ее под газовую котельную и благоустроить прилегающую территорию.

Ранее сообщалось, что электростанцией на Промышленной, 10 владеет СК «Сибирия», которая строит по соседству с памятником архитектуры жилой комплекс «Новая пристань».

В пресс-службе «Сибирии» данную информацию подтверждают: «Развитие жилого комплекса „Новая пристань“ проектируется по улице Промышленная в сторону элеватора. Решения по электростанции прорабатываются. На момент покупки у здания был другой адрес и мы не могли знать, что это памятник архитектуры. Но по просьбе краевого комитета по культуре за свой счет сделали переадресацию и взяли на себя обязательства по сохранению объекта».

СК уточняет, что труба электростанции не является памятником архитектуры, а вот в здании планируется разместить газовую котельную или центр детского творчества.

Дополнено: в краевом управлении госохраны объектов культурного наследия заявили, что труба электростанции также является памятником архитектуры.