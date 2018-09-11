Читайте нас в соцсетях
11 сентября 8°C
Новости
Вся лента
Недвижимость
665

Историческую электростанцию Барнаула приспособят под газовую котельную

Первую электростанцию Барнаула, построенную в 1918 году, приспособят под газовую котельную. Об этом сообщает официальный сайт мэрии. Застройщик также рассматривает возможность открыть там центр детского творчества.

Вид на первую электростанцию со стороны Ковша.
Вид на первую электростанцию со стороны Ковша.
barneapol.ru

Информация размещена в отчете отдела по развитию туризма в Барнауле. По данным его сотрудников, отдел «взаимодействовал с собственником первой электростанции Барнаула», расположенной на ул. Промышленная, 10. Последний обещал приспособить ее под газовую котельную и благоустроить прилегающую территорию.

Ранее сообщалось, что электростанцией на Промышленной, 10 владеет СК «Сибирия», которая строит по соседству с памятником архитектуры жилой комплекс «Новая пристань».

В пресс-службе «Сибирии» данную информацию подтверждают: «Развитие жилого комплекса „Новая пристань“ проектируется по улице Промышленная в сторону элеватора. Решения по электростанции прорабатываются. На момент покупки у здания был другой адрес и мы не могли знать, что это памятник архитектуры. Но по просьбе краевого комитета по культуре за свой счет сделали переадресацию и взяли на себя обязательства по сохранению объекта».

СК уточняет, что труба электростанции не является памятником архитектуры, а вот в здании планируется разместить газовую котельную или центр детского творчества.

Дополнено: в краевом управлении госохраны объектов культурного наследия заявили, что труба электростанции также является памятником архитектуры.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление
Афиша
PDA
Email подписка