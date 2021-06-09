Историк бьет тревогу из-за «уродования» памятника архитектуры в центре Барнаула

Он обратился в Алтайохранкультуру за разъяснениями, но там пока не дали ответа.
«В любом случае мы имеем дело с утратой очень ценной части объекта культурного наследия, в результате чего эстетичный старинный домик превращается в безликую коробку», — пишет историк.
Ранее сообщалось, что двухэтажный дом ждет реставрация: «Адалин-Строй» планирует вписать историческое здание в архитектуру жилого комплекса, который строят в границах пер. Циолковского и Радищева, отмечал «Толк».
Что известно о доме
Здание с ошибочной датой постройки (1932 год) внесено в реестр памятников архитектуры 28 декабря 1994 года.
В 2017—2018 годах была неудачная реставрация, за что собственника привлекли к уголовной ответственности.