Историк бьет тревогу из-за «уродования» памятника архитектуры в центре Барнаула

Кандидат исторических наук, общественник Данил Дегтярев в соцсетях забил тревогу по поводу работ, которые ведутся на доме по ул. Интернациональной, 150 в Барнауле. Со здания начала XX века сняли кирпичную кладку.

Он обратился в Алтайохранкультуру за разъяснениями, но там пока не дали ответа.

«В любом случае мы имеем дело с утратой очень ценной части объекта культурного наследия, в результате чего эстетичный старинный домик превращается в безликую коробку», — пишет историк.

Ранее сообщалось, что двухэтажный дом ждет реставрация: «Адалин-Строй» планирует вписать историческое здание в архитектуру жилого комплекса, который строят в границах пер. Циолковского и Радищева, отмечал «Толк».

Что известно о доме

Здание с ошибочной датой постройки (1932 год) внесено в реестр памятников архитектуры 28 декабря 1994 года.

В 2017—2018 годах была неудачная реставрация, за что собственника привлекли к уголовной ответственности.