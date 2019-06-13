Уголовка за сени. Заведено дело из-за порчи памятника архитектуры в Барнауле

На бывшего собственника дома-памятника на Интернациональной, 150 Николая Гусара заведено уголовное дело. Перспектива направления в суд есть, считает зампрокурора Барнаула Андрея Аксенова. Altapress.ru выяснил, в чем проблема.

Кто помог прокуратуре

Жалобы на то, как Николай Гусар ремонтировал дом на Интернациональной, 150 в крайохранкультуру направлял житель соседнего дома Сергей Устюгов. Он сокрушается, что историческая улица Барнаула исчезает. Он с гордостью рассказывает, что ему удалось спасти памятник архитектуры. Мужчина несколько лет вел переписку с крайохранкультурой, в результате которой, считает он, против реставратора возбуждено уголовное дело.

Сергей Устюгов. Анна Зайкова.

За что дело?

Как выяснил altapress.ru, дело на Николая Гусара завели из-за того, что он снес аварийные деревянные сени и пристроил к дому другие, из красного кирпича. Гусар пояснил, что сделал это согласно проекту противоаварийных работ Екатерины Шаповаленко, архитектора-реставратора I категории «Архитектурно-реставрационной мастерской».

«В нем сказано: выполнить сени из негорючего материала, — говорит Николай Гусар. — А что такое негорючий материал? Это кирпич. Я нашел специальный, максимально близкий по размерам к историческому, в том числе фигурный для узора».

Он заменил все окна на пластиковые, покрытые коричневой пленкой, чтобы они не портили вид фасада. Еще залил под дом фундамент, заменил канализацию и газопровод, поставил котлы, заасфальтировал отмостку и сделал отвод воды с участка, чтобы сооружение не подмывало. На месте пристройки к памятнику культуры, которую в советское время соорудили из строительного хлама ради нескольких «квадратов» жилой площади, Гусар построил гараж.

Новостройки в центре Барнаула. Интернациональная , 150. Анна Зайкова.

Каким был дом на Интернациональной , 150

Строитель рассказывает свою историю с обидой: в доме проживали старики и некоторые еще топили печи, а он дал им возможность поселиться в благоустроенных квартирах. Само строение было в аварийном состоянии. Деревянная пристройка-сени без фундамента сгнила и почти отвалилась от основного каркаса. Стены много лет подмывала вода с крыши соседа, поэтому местами кирпич раскрошился и вывалился.

«Внутри сырость, вонь от забитой канализации, вентиляции нет, газ кое-как проведен. Как они не взорвались?» — рассказал мужчина.

Дом с землей обошелся ему примерно в 7,5 млн рублей. Еще около 700 тысяч рублей потрачено на документы. Часть денег — на проект зон охраны и экспертизу, которую проводят лицензированные специалисты (каждому по 50 тысяч рублей).

Новостройки в центре Барнаула. Анна Зайкова.

«Пусть бы он (дом) догнивал! Если бы я знал, во что мне обойдется это наследие, ни за что бы за него не взялся, — говорит Гусар. — Какое историческое наследие я разрушил? Эти гнилые стены?»

Он планировал очистить исторический кирпич фасада от копоти — не стал, потому что начались проверки, предписания, штрафы со стороны крайохранкультуры, а потом и прокуратуры. Уголовное, а не административное дело возбуждено, потому что ущерб памятнику архитектуры нанесен на 600 тысяч рублей. Гусар не понимает, почему именно такая сумма — сметы он не видел.

Новостройки в центре Барнаула. Анна Зайкова.

Оставьте все как есть

Екатерина Шаповаленко,

архитектора-реставратора I категории «Архитектурно-реставрационной мастерской: