Историк настаивает, что на БЛВЗ уничтожили исторический ансамбль зданий

Что и когда снесли
Данил Дегтярев,
кандидат исторических наук:
Я никогда не говорил о сносе 6 из 12 исторических построек именно в период возведения ЖК «Две эпохи». К началу этой стройки в составе комплекса было 9 зданий, 5 из которых снесли. Шесть построек было утрачено по разным причинам на начало 2018 года. Сейчас утрачено еще два. Осталось всего четыре: это спиртохранилище, бондарная, небольшой склад и жилой дом (он принадлежит МВД и к стройке отношения не имеет).
Под снос кроме массы построек советского периода попали вовсе не два здания начала XX века, а пять. Дело в том, что три не имели статуса памятника и были в советское время надстроены или иным образом изменены.
В здание заводоуправления изначально был угольный завод. Это ясно при изучении работы Калашникова и Целищевой в составе «Красной книги объектов культурного наследия Алтайского края».
Непосредственно внутри исторической зоны казенных винных складов сейчас уже почти построен один 16-этажный жилой дом, заложен еще один — прямо на месте бывшего главного производственного корпуса, погибшего в 1914 году! Так что далеко не вся историческая территория стала рекреационной зоной.
По проекту Екатерины Шаповаленко (готовила проект зон охраны памятников архитектуры БЛВЗ, а также проекты реставрации и восстановления исторических зданий, — прим. ред.) будет построена не копия барнаульского заводоуправления (главного производственного корпуса), а копия такого корпуса в Змеиногорске. А это несколько другое здание. То есть речь идет не о восстановлении исторической постройки, а о сооружении новодела «под старину».
В чем проблема
Спор застройщика, архитектора Екатерины Шаповаленко и историка Данила Дегтярева идет с момента начала строительных работ на БЛВЗ. Он вышел на новый уровень, когда на фестивале «Зодчество в Сибири» на круглом столе историк публично обвинил Шаповаленко в том, что по ее проекту идет разрушение исторической территории.
Застройщик Андрей Комяков не отрицает, что он демонтировал два исторических здания, потому что фактически они были новоделами. На месте одного из них он планирует поставить копию здания заводоуправления, в котором хочет открыть детский сад. На месте другого — разбить сквер.