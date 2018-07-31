Историк настаивает, что на БЛВЗ уничтожили исторический ансамбль зданий

Я никогда не говорил о сносе 6 из 12 исторических построек именно в период возведения ЖК «Две эпохи». К началу этой стройки в составе комплекса было 9 зданий, 5 из которых снесли. Шесть построек было утрачено по разным причинам на начало 2018 года. Сейчас утрачено еще два. Осталось всего четыре: это спиртохранилище, бондарная, небольшой склад и жилой дом (он принадлежит МВД и к стройке отношения не имеет).

Под снос кроме массы построек советского периода попали вовсе не два здания начала XX века, а пять. Дело в том, что три не имели статуса памятника и были в советское время надстроены или иным образом изменены.

В здание заводоуправления изначально был угольный завод. Это ясно при изучении работы Калашникова и Целищевой в составе «Красной книги объектов культурного наследия Алтайского края».

Непосредственно внутри исторической зоны казенных винных складов сейчас уже почти построен один 16-этажный жилой дом, заложен еще один — прямо на месте бывшего главного производственного корпуса, погибшего в 1914 году! Так что далеко не вся историческая территория стала рекреационной зоной.

По проекту Екатерины Шаповаленко (готовила проект зон охраны памятников архитектуры БЛВЗ, а также проекты реставрации и восстановления исторических зданий, — прим. ред.) будет построена не копия барнаульского заводоуправления (главного производственного корпуса), а копия такого корпуса в Змеиногорске. А это несколько другое здание. То есть речь идет не о восстановлении исторической постройки, а о сооружении новодела «под старину».