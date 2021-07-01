Изменения в генплан Барнаула. Куда и в какой форме обращаться жителям города со своими замечаниями

1 Как можно внести свои замечания и предложения?

Существует несколько способов.

Горожане могут зайти на сайт комитета по строительству, архитектуре и развитию города в раздел: Градостроительство. Здесь нужно выбрать вкладку «Общественные обсуждения по вопросам градостроительной деятельности», отсюда перейти в пункт «Предложения и замечания по проектам муниципальных правовых актов по вопросам градостроительной деятельности» (ссылка здесь).

Второй вариант — обратиться в комитет в письменной форме через канцелярию администрации города по адресу: Барнаул, ул. Гоголя, 48.

Третий вариант — записать свои замечания в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.