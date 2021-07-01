Изменения в генплан Барнаула. Куда и в какой форме обращаться жителям города со своими замечаниями

Существует несколько способов.
Горожане могут зайти на сайт комитета по строительству, архитектуре и развитию города в раздел: Градостроительство. Здесь нужно выбрать вкладку «Общественные обсуждения по вопросам градостроительной деятельности», отсюда перейти в пункт «Предложения и замечания по проектам муниципальных правовых актов по вопросам градостроительной деятельности» (ссылка здесь).
Второй вариант — обратиться в комитет в письменной форме через канцелярию администрации города по адресу: Барнаул, ул. Гоголя, 48.
Третий вариант — записать свои замечания в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
В качестве «шапки» своего заявления можно использовать следующую формулировку:
«На основании ст. 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации граждане имеют право участвовать в принятии решений по вопросам внесения изменений в генеральный план городского округа. Пользуясь данным правом прошу внести изменения, установив в отношении земельного участка…»
Далее следует указать, что именно вы бы хотели бы изменить или преобразовать. Важно, в заявлении нужно указать точный адрес надела и четко прописать суть претензии или предложения.
Все участники общественных обсуждений при внесении замечаний и предложений должны указать сведения о себе: физические лица — Ф.И.О., дату рождения, адрес места жительства (регистрации), юридические лица — наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес. К данным прилагаются документы, подтверждающие предоставленную информацию.
Участники общественных обсуждений являются правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.
Они должны представить сведения об объектах недвижимости из Единого государственного реестра и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
Слушания уже начались. Они стартовали 22 июня. Согласно Градостроительному кодексу общественные слушания проводятся в течение месяца. А это значит, что осталось не так много времени.
Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний с момента оповещения жителей муниципального образования об их проведении до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний с 22 июня 22 сентября текущего года.
Документацию по подготовке и проведению общественных слушаний можно ознакомиться на экспозиции (экспозициях) по следующим адресам:
- ул. Короленко, 65 (помещение комитета по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула)
- пр. Комсомольский, 108-а (помещение администрации Октябрьского района)
- ул. 50 лет СССР, 12 (помещение администрации Индустриального района)
- пр. Красноармейский, 104 (помещение администрации Железнодорожного района)
- ул. Никитина, 60 (помещение администрации Центрального района)
- ул. Георгия Исакова, 230 (помещение администрации Ленинского района)
Срок проведения экспозиций: с 29 июня по 22 июля 2021 года (с понедельника по пятницу, с 9:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00).
Посетителей просят запастись масками и перчаткам.
Проект и информационные материалы, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях, с 29 июня будут размещены на официальном сайте комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула в разделе: Градостроительство/Общественные обсуждения по вопросам градостроительной деятельности/Экспозиции проектов.
Консультирование посетителей будет осуществляться с 29 июня 22 июля, согласно следующему графику:
Комитет по строительству, архитектуре и развитию Барнаула: по понедельникам, средам, четвергам с 10:00 до 13:00.
- Администрация Октябрьского района: по четвергам с 09:00 до 12:00
- Администрация Индустриального района: с 29 июня по 22 июля по вторникам с 09:00 до 12:00
- Администрация Железнодорожного района с 29 июня 22 июля по понедельникам с 14:00 до 16:00
- Администрация Центрального района с 29″ июня по 22 июля по вторникам с 14:00 до 16:00
- Администрация Ленинского района с 29 июня по 22″ июля по четвергам с 09:00 до 12:00