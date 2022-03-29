Изменится ставка по льготной ипотеке. Уязвимые категории жилья

На данный момент в рамках льготной программы она составляет 7%. Но так будет еще всего несколько дней.

С 1 апреля, как поручил Владимир Путин, ставка должна составить не более 12%.

И, видимо, банки на максимальные 5% — то есть до 12% — ставку повысят. Но при этом увеличится максимальный размер кредита.

Сейчас он по программе — 3 млн рублей для всех регионов. Будет 12 млн для Москвы, Петербурга, Подмосковья и Ленинградской области и 6 млн для всех остальных регионов, указывает bfm.ru.

Как говорят риелторы, с одной стороны — за последние два года граждане привыкли к хорошему, никогда таких низких ставок, в районе 6−7% — не было. С другой — раньше россияне спокойно покупали новостройки под те же 12%. Правда, цены тогда были другими.

Цена и спрос

О ценах и спросе свидетельствуют данные «Циан.Аналитики», которые привел «Коммерсантъ». Только за месяц стоимость новостроек в крупнейших городах увеличилась в среднем на 8%. И тут несколько факторов. Сами застройщики повысили цены, а у покупателей на фоне общей нестабильности — ажиотаж.

Проблемы

Но есть еще и опасение граждан, что строить будет меньше. Причины могут быть разными: проблемы с европейскими материалами, оборудованием — с теми же лифтами.

«Наиболее уязвимыми оказались категории с импортной составляющей. Что в них входит: это инженерное оборудование, отделочные материалы. В основном для проектов бизнес-класса. Ранее эти материалы у нас закупались у Франции, Германии, Италии, Бельгии, Чехии. На сегодняшний день мы провели порядка трехсот переговоров с действующими потенциальными партнерами и подобрали ряд сопоставимых компаний, которые позволят воплотить нам заявленный уровень строительства проекта. И соответственно, сотрудничество с Турцией и Китаем. Это основные страны, где сосредоточено производство ведущих мировых брендов», — рассказала Ольга Тумайкина, коммерческий директор ГК ФСК.

Между тем в Барнауле продаются квартиры с ежемесячным платежом за ипотеку в 1 млн рублей.