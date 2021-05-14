14 мая 20°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Недвижимость

Известный барнаульский застройщик возвращается на рынок с необычным ЖК в центре города

Сергей Сухоруких, бывший руководитель СК «Карнеол», возвращается на рынок недвижимости Барнаула и планирует построить дом в центре города. Об этом узнал «Алтайский портал недвижимости».

Жилой комплекс на ул. Пролетарской, 182 в Барнауле.
Жилой комплекс на ул. Пролетарской, 182 в Барнауле.
altayrealt.ru

Сухоруких в 2020 году учредил СК «Рубин», которая запроектировала новый жилой комплекс на ул. Пролетарской, 182 с переменной этажностью (13−16 уровней), 136 квартирами и коммерческими помещениями на первом уровне.

Сейчас этот участок частично занимают частные дома, пустырь и заросли.

Ради экономии места прямо под окнами обустроят парковку для 67 автомобилей, а над ней на столбах поднимется спортплощадка с фонтаном и зелеными насаждениями. Попасть туда можно будет с лестницы на улице или из подъезда.

Жилой комплекс на ул. Пролетарской, 182 в Барнауле.
Жилой комплекс на ул. Пролетарской, 182 в Барнауле.
altayrealt.ru

Концепцию разработала фирма «Тектоника» и на днях все показали градсовету в мэрии, но его участники рекомендовали переработать проект.

Например, решить вопрос по отводу поверхностных вод с дворовой платформы, предоставить расчеты технико-экономических показателей и так далее.

Ранее Сергей Сухоруких обратился в администрацию с инициативой о межевание участка на ул. Никитина, 102.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость