Известный барнаульский застройщик возвращается на рынок с необычным ЖК в центре города

Сергей Сухоруких, бывший руководитель СК «Карнеол», возвращается на рынок недвижимости Барнаула и планирует построить дом в центре города. Об этом узнал «Алтайский портал недвижимости».

Жилой комплекс на ул. Пролетарской, 182 в Барнауле.

Сухоруких в 2020 году учредил СК «Рубин», которая запроектировала новый жилой комплекс на ул. Пролетарской, 182 с переменной этажностью (13−16 уровней), 136 квартирами и коммерческими помещениями на первом уровне.

Сейчас этот участок частично занимают частные дома, пустырь и заросли.

Ради экономии места прямо под окнами обустроят парковку для 67 автомобилей, а над ней на столбах поднимется спортплощадка с фонтаном и зелеными насаждениями. Попасть туда можно будет с лестницы на улице или из подъезда.

Жилой комплекс на ул. Пролетарской , 182 в Барнауле. altayrealt.ru

Концепцию разработала фирма «Тектоника» и на днях все показали градсовету в мэрии, но его участники рекомендовали переработать проект.

Например, решить вопрос по отводу поверхностных вод с дворовой платформы, предоставить расчеты технико-экономических показателей и так далее.

Ранее Сергей Сухоруких обратился в администрацию с инициативой о межевание участка на ул. Никитина, 102.