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Недвижимость

В центре Барнаула на месте ветхих домов формируют участок под застройку

В Барнауле на ул. Никитина, 102 формируется новый участок под застройку, узнал «Алтайский портал недвижимости». Мэрия решила провести межевание участка и вынести проект на общественные обсуждения.

Ул. Никитина, 102 в Барнауле.
Ул. Никитина, 102 в Барнауле.
Скриншот google.ru/maps

После межевания у проектировщиков получилась территория площадью 1 362 кв. м и профильный комитет утвердил проект. Целью использования участка пока обозначено индивидуальное жилищное строительство, но учитывая площадь, здесь может разместиться жилая высотка.

Вновь образованный участок расположен в зоне СОД-2, которая позволяет возводить многоквартирные дома до 25 этажей.

Особенность в том, что он частично находится в охранной зоне объектов культурного наследия регионального значения (ряд домов на ул. Анатолия и Никитина), что накладывает ограничения при проектировании.

Кто заказал проект межевания

С соответствующей инициативой в администрацию обратился Сергей Сухоруких, руководитель нескольких организаций, включая компанию «Карнеол».

В экспозиции, где специалисты на обсуждение представили участок, сообщается, что работа проведена по обращению Р. И. Хасаева, сын Исы Хасаева, учредителя компании «Строй Инвест», построившей жилой комплекс «Plaza».

Ранее стало известно, что на продажу выставили участок на ул. Э. Алексеевой, 5 на пересечении с пр. Ленина. Там вместо полуразрушенного магазина может появиться необычный дом.

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