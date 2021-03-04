В Барнауле на месте полуразрушенного магазина могут построить незаурядный дом

В Барнауле продают участок на ул. Э. Алексеевой, 5 на пересечении с пр. Ленина. Там находится нежилое здание, которое соединяет две малосемейки. Пристройка когда-то была магазином, но теперь стоит в полуразрушенном виде, пишет «Алтайский портал недвижимости».

Еще в 2006 году появился проект капитального ремонта существующего здания с надстройкой нескольких этажей — должен был получиться 6-этажный дом со сложной конфигурацией и незаурядной архитектурой, в котором бы расположились коммерческие и жилые помещения. Идею так и не реализовали.

Проект строительства на ул. Э. Алексеевой , 5 в Барнауле. altayrealt.ru / Avito.ru

Новый собственник сможет актуализировать этот проект или разработать свой.

Стоимость объекта составляет 17 млн рублей.

Риэлтор, занимающейся продажей участка, уверен, что покупка для точечной застройки под многоквартирный дом будет выгодной.

«Нет необходимости прокладывать коммуникации, строить детские сады и школы. Подходит как для жилой застройки, так и для коммерческого использования. Рассматривается инвестпроект для любого вида строительства», — пишет продавец в объявлении.

Ранее стало известно, что рядом с легендарным долгостроем из 90-х в Барнауле продается торговый центр «Империя» за 200 млн рублей.