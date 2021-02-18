Рядом с легендарным долгостроем из 90-х продается торговый центр «Империя» за 200 млн рублей

Объявление о продаже действующего ТЦ «Империя», который был известен как «Космос», появилось на сайте «Циан». Здание находится в центре города, на пр. Ленина, 124, слева от знаменитого железобетонного скелета долгостроя компании «Сетра». Общая площадь помещений действующего торгового центра 5,9 тыс. кв. м. Цена — 33,6 тыс. рублей за кв. м.

Готовый бизнес

Большая часть торговых помещения «Империи» отданы арендаторам. Первый этаж занимает известный ритейлер — магазин торговой сети «Магнит». Это пока единственный долгосрочный арендатор. С остальными заключены стандартные договоры с пролонгацией.

Так, в ТЦ сейчас работают учебный класс автошколы «БИП», фитнес-центр «Аполлон», зооцентр «Фауна», центр здорового питания «Тяньши», магазин-салон «Союз-Драйв» и другие. Всего около 30 организаций.

Характеристики объекта

В Барнауле продается торговый центр «Империя» на пр. Ленина , 124. «Циан».

Размер земельного участка под ТЦ — 2,6 тыс. кв. м.

Год постройки «Империи» — 2004

Количество этажей — 4 плюс цоколь

Конструктив здания — железобетонный каркас с заполнением стен пенобетоном

Фундамент — сваи

Облицовка фасада — сайдинг и панели алюкобонд

Внутри здание торгового центра оборудовано тремя лифтами и лестничными пролетами. На территории оборудована парковка на 50 машиномест.

«Управляшка» & «Сетра»

В Барнауле продается торговый центр «Империя» на пр. Ленина , 124. «Циан».

О владельцах коммерческой недвижимости класса B+ пока ничего не известно. Делами ТЦ продолжает заниматься управляющая компания «Торговый центр „Империя“».

В официальных источниках указано, что земельный участок находится в долевой собственности у трех лиц. Двое из них стали хозяевами надела в 2006 году, третий вступил во владение в 2010-м.

Долгострой на пр. Ленина , 122б. «Алтайская элита»

Кстати, именно управляющая компания выступала третьим лицом в деле о долгострое «Сетры» на пр. Ленина, 122-б.

Напомним, на перспективном месте должно было вырасти восьмиэтажное офисное здание с подземной парковкой. Но строительство в конце-концов оказалось заморожено. Долго шли разбирательства, пока Арбитражный суд не передал недостроенный объект Фонду имущественных отношений. Основание — истек срок аренды на землю. Так как объект не был достроен, то его отдали ведомству для продажи с торгов.

Долгострой на пр. Ленина , 122б. «Алтайская элита»

В 2019 году, когда «Сетра» пыталась бороться за железобетонный каркас в суде, одним из аргументов в пользу объективности просрочки строительства стал отказ компании «Торговый центр „Империя“» поставлять электричество на стройку.

Из-за этого, как утверждала «Сетра», возведение объекта встало практически на год — с апреля 2017 года по июль 2018-го.

Арбитражный суд Алтайского края. altapress.ru

Действительно, в числе несомненных плюсов «Империи» значатся собственные трансформаторные подстанции мощностью до 800 Кв. При этом, на обеспечение электричеством всех помещений самого ТЦ нужно в несколько раз меньше — 280 Кв.

Несмотря на попытки убедить суд в том, что обстоятельства были сильнее, госорган передал долгострой Фонду имущественных отношений. С тех пор долгострой пытаются безуспешно продать. Последний раз скелет, потертый временем, хотели сбыть за 37,2 млн рублей.