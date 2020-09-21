Кто на новенького? В Барнауле вновь продают легендарный долгострой из 90-х

Давно это было
Altapress.ru уже писал о печальной истории недостроенной высотки. Его возведение началось еще в 90-х, но так и не было доведено до конца. Тогда территорию огородили и поставили вагончик с охранником.
В 2007 году участок под ним отдали в аренду компании «Сетра». На месте еще молодого недостроя должно было вырасти восьмиэтажное офисное здание с подземной парковкой. Интересно, что его скелет со временем оброс несколькими этажами каркаса. Но дальше дело так и не продвинулось. Стройка вновь была «заморожена».
Факт
Объект незавершенного строительства стоит на участке земли, площадью 1012,5 кв.м. Его общая площадь 4232 кв. м. Степень готовности объекта составляет всего 18%. На данный момент его оценили в те же 37,2 млн рублей, при шаге аукциона в 372 тыс. рублей.
Позднее участок с железобетонным скелетом попытались продать через риэлторов за 42 млн рублей. Желающих не нашлось. В 2019 году Арбитражный суд Алтайского края изъял объект у компании «Сетра». Именно после этого злополучным «приветом из 90-х» занялся региональный Фонд имущества.
Спрос так и не родился
В середине июля этого года Фонд уже пытался продать скандально известный недострой.
Но потенциальная сделка сорвалась. Аукцион признали несостоявшимся из-за отсутствия заявок. В решении Арбитражного суда Алтайского края была указана оценочная стоимость, равная 31 млн рублей. Вероятно, разница в 6 с лишним миллионов во время летних торгов и отпугнула застройщиков от лота.
В 2020 году, после продажи за баснословные 549 млн рублей «Союзу» квартала 2036, барнаульские застройщики всерьез заговорили о дефиците земли для капитального строительства. Судя по тому, что для легендарного долгостроя хозяин так и не нашелся, не так уже все и плохо.
Характеристика объекта
В описании лота указано, что земля под «железобетонным скелетом» предназначена для строительства административно-торгового здания с подземной многоярусной автостоянкой.
Участок находится в функциональной зоне смешанной и общественно-деловой застройки. Он предназначен для возведения административно-торгового здания с подземной многоярусной автостоянкой.
Что еще здесь можно построить
Объекты индивидуального жилищного строительства (высотой не более 9 м)
Малоэтажный многоквартирный жилой объект (высотой не более 12 м)
Среднеэтажный жилой объект (высотой не более 24 м)
Многоэтажный жилой объект (высотой не более 75 м) и т. д.
Огласите весь список
Помимо известного долгостроя на пр-те Ленина 122-б, Фонд имущества продает еще ряд объектов.
Недострой, расположенный в в производственно-функциональной зоне Индустриального района на ул. Трактовая 2б/2. Неподалеку находится «MSV Логистик».
Степень готовности — 7%
Площадь застройки — 403,1 кв. м
Площадь участка — 6273 кв. м
Начальная стоимость — 8,5 млн рублей
Объект был изъят на основании решения Арбитражного суда у индивидуального предпринимателя М.А. Кочева. Здесь можно возвести производственно-выставочный центр.
Кроме того, на торги будет выставлен недострой, находящийся по адресу: ул. Чеглецова, 68а.
Степень готовности — 13%
Площадь застройки — 51,6 кв. м
Площадь участка — 1961 кв. м
Начальная стоимость — 107 тыс. рублей
Объект изъят на основании решения Октябрьского районного суда у физического лица — А.А. Болотина.
Вид разрешенного использования — земли гаражей и автостоянок. Максимальная вместимость многоэтажных наземных, полуподземных боксов для всех видов разрешенного использования — 500 машиномест. Помимо гаражей здесь можно построить жилой дом, высотой от 12 до 75 м.
И, наконец, замыкает список недостроенный объект на Северном Власихинском проезде, 3.
Степень готовности — 18%
Площадь застройки — 164 кв. м
Площадь участка — 3472 кв. м
Начальная стоимость — 8,1 млн рублей
Недострой забрали на основании решения Арбитражного суда Алтайского края у компании «Агрос». Здесь могут вырасти гаражи, здание медицинского, социального, образовательного, спортивного учреждения. Землю также можно использовать для строительства религиозных объектов.
Заинтересуют ли предложения барнаульских девелоперов станет ясно ближе к концу срока подачи заявок на участие в торгах. Что касается железобетонного скелета на пр-те Ленина 122-б, то он уже настолько вписался в архитектуру Барнаула, что будет немного жаль, если этот символ 90-х навсегда исчезнет с его лица.