Кто на новенького? В Барнауле вновь продают легендарный долгострой из 90-х

18 сентября Фонд имущества Алтайского края объявил об аукционе, который состоится 10 ноября этого года. На продажу выставлены четыре недостроя. Один из них — скандально известный железобетонный «скелет», расположенный на проспекте Ленина, 122-б (в Районе ДК «Сибэнергомаш»), который не могут продать уже много лет. Цена вопроса 37,2 млн рублей.

Давно это было

Altapress.ru уже писал о печальной истории недостроенной высотки. Его возведение началось еще в 90-х, но так и не было доведено до конца. Тогда территорию огородили и поставили вагончик с охранником.

В 2007 году участок под ним отдали в аренду компании «Сетра». На месте еще молодого недостроя должно было вырасти восьмиэтажное офисное здание с подземной парковкой. Интересно, что его скелет со временем оброс несколькими этажами каркаса. Но дальше дело так и не продвинулось. Стройка вновь была «заморожена».

Долгострой на пр. Ленина , 122б. «Алтайская элита»

Факт Объект незавершенного строительства стоит на участке земли, площадью 1012,5 кв.м. Его общая площадь 4232 кв. м. Степень готовности объекта составляет всего 18%. На данный момент его оценили в те же 37,2 млн рублей, при шаге аукциона в 372 тыс. рублей.

Позднее участок с железобетонным скелетом попытались продать через риэлторов за 42 млн рублей. Желающих не нашлось. В 2019 году Арбитражный суд Алтайского края изъял объект у компании «Сетра». Именно после этого злополучным «приветом из 90-х» занялся региональный Фонд имущества.

Спрос так и не родился

В середине июля этого года Фонд уже пытался продать скандально известный недострой.

Долгострой на пр-те Ленина , 122-б 2 ГИС

Но потенциальная сделка сорвалась. Аукцион признали несостоявшимся из-за отсутствия заявок. В решении Арбитражного суда Алтайского края была указана оценочная стоимость, равная 31 млн рублей. Вероятно, разница в 6 с лишним миллионов во время летних торгов и отпугнула застройщиков от лота.

В 2020 году, после продажи за баснословные 549 млн рублей «Союзу» квартала 2036, барнаульские застройщики всерьез заговорили о дефиците земли для капитального строительства. Судя по тому, что для легендарного долгостроя хозяин так и не нашелся, не так уже все и плохо.

Характеристика объекта

В описании лота указано, что земля под «железобетонным скелетом» предназначена для строительства административно-торгового здания с подземной многоярусной автостоянкой.

Долгострой на пр. Ленина , 122б. altayrealt.ru

Участок находится в функциональной зоне смешанной и общественно-деловой застройки. Он предназначен для возведения административно-торгового здания с подземной многоярусной автостоянкой.

Что еще здесь можно построить Объекты индивидуального жилищного строительства (высотой не более 9 м) Малоэтажный многоквартирный жилой объект (высотой не более 12 м) Среднеэтажный жилой объект (высотой не более 24 м) Многоэтажный жилой объект (высотой не более 75 м) и т. д.

Огласите весь список

Помимо известного долгостроя на пр-те Ленина 122-б, Фонд имущества продает еще ряд объектов.

Долгострой на пр. Ленина , 122б. «Алтайская элита»

Недострой, расположенный в в производственно-функциональной зоне Индустриального района на ул. Трактовая 2б/2. Неподалеку находится «MSV Логистик».

Степень готовности — 7% Площадь застройки — 403,1 кв. м Площадь участка — 6273 кв. м Начальная стоимость — 8,5 млн рублей

Объект был изъят на основании решения Арбитражного суда у индивидуального предпринимателя М.А. Кочева. Здесь можно возвести производственно-выставочный центр.

Проспект Ленина , 122-б. Олег Богданов

Кроме того, на торги будет выставлен недострой, находящийся по адресу: ул. Чеглецова, 68а.

Степень готовности — 13% Площадь застройки — 51,6 кв. м Площадь участка — 1961 кв. м Начальная стоимость — 107 тыс. рублей

Объект изъят на основании решения Октябрьского районного суда у физического лица — А.А. Болотина.

Долгострой на пр. Ленина , 122б. altayrealt.ru

Вид разрешенного использования — земли гаражей и автостоянок. Максимальная вместимость многоэтажных наземных, полуподземных боксов для всех видов разрешенного использования — 500 машиномест. Помимо гаражей здесь можно построить жилой дом, высотой от 12 до 75 м.

И, наконец, замыкает список недостроенный объект на Северном Власихинском проезде, 3.

Степень готовности — 18% Площадь застройки — 164 кв. м Площадь участка — 3472 кв. м Начальная стоимость — 8,1 млн рублей

Недострой забрали на основании решения Арбитражного суда Алтайского края у компании «Агрос». Здесь могут вырасти гаражи, здание медицинского, социального, образовательного, спортивного учреждения. Землю также можно использовать для строительства религиозных объектов.

Барнаул. Новостройки. Анна Зайкова

Заинтересуют ли предложения барнаульских девелоперов станет ясно ближе к концу срока подачи заявок на участие в торгах. Что касается железобетонного скелета на пр-те Ленина 122-б, то он уже настолько вписался в архитектуру Барнаула, что будет немного жаль, если этот символ 90-х навсегда исчезнет с его лица.