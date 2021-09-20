Недвижимость выставили на нескольких интернет-площадках. Это помещения второго этажа, площадью более 1 тыс. кв. м, в здании, расположенном на пр. Ленина, 106/1. Собственник продает площади с действующими арендаторами за 55 млн рублей.

В Барнауле продается второй этаж здания-пристройки бывшего Дома быта на пр. Ленина, 106/1

Ранее здание пристройки к Дому быта принадлежало компании «Барнаул-Квартал». Согласно выписке из ЕГРЮЛ ее гендиректором был Армен Тоноян. Компания, как и ее правопреемница под названием «Квартал», были ликвидированы путем реорганизации и присоединения в 2010 и 2011 годах соответственно.

«Барнаул-Квартал» был создан в 2008 году по постановлению мэра города (на тот момент — прим. Ред.) Владимира Колганова. В качестве своей доли муниципалитет внес пристройку. Тогда целое здание оценили в 72 млн рублей. Компания занималась сдачей внаем собственного недвижимого имущества.

На сегодняшний день первый этаж принадлежит крупному алтайскому ритэйлеру «Мария-Ра», а второй — владельцу группы медицинских компаний «Евростиль» Герману Богушевскому.

Шесть лет назад бизнесмен уже выставлял коммерческую недвижимость на продажу. Он рассказал altapress.ru, что намерен вывести активы из сегмента развлечений в пользу профильного бизнеса, а именно в развитие клиник «Евростиль».

Помещения бывшего ювелирного магазина «Рубин» капитально отремонтируют. Анна Зайкова.

Напомним, в августе этого года стало известно, что Герман Богушевский купил помещения бывшего ювелирного магазина «Рубин» на пр. Красноармейском, 118.

Как стало известно altapress.ru из источника, приближенного к бизнесмену, часть площадей будет занимать новая клиника, часть — сдаваться в наем. Сейчас там проводятся работы по капитальному ремонту.

Что касается пристройки к бывшему Дому быта, то еще в марте 2015 года на втором этаже здания располагался развлекательный центр Lucky, куда входил бар с одноименным названием, бильярдный клуб «Богема» и караоке-клуб «Луна».

В Барнауле продается второй этаж здания-пристройки бывшего Дома быта на пр. Ленина , 106/1 «Циан».

Сейчас там располагаются банкетный зал Royal, Федерация бильярдного спорта Алтайского края и клуб «Богема».

Характеристики объекта: Площадь — более 1,1 тыс. кв. м

Ремонт — дизайн-проект

Режим доступа к помещению — круглосуточный

Варианты использования — общепит , фитнес-клуб , офисы

Здание, где располагаются помещения находится на красной линии, рядом оборудована просторная парковка, остановки общественного находятся в шаговой доступности.

Покупку можно рассматривать в качестве варианта готового бизнеса.