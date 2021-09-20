Ранее здание пристройки к Дому быта принадлежало компании «Барнаул-Квартал». Согласно выписке из ЕГРЮЛ ее гендиректором был Армен Тоноян. Компания, как и ее правопреемница под названием «Квартал», были ликвидированы путем реорганизации и присоединения в 2010 и 2011 годах соответственно.
«Барнаул-Квартал» был создан в 2008 году по постановлению мэра города (на тот момент — прим. Ред.) Владимира Колганова. В качестве своей доли муниципалитет внес пристройку. Тогда целое здание оценили в 72 млн рублей. Компания занималась сдачей внаем собственного недвижимого имущества.
На сегодняшний день первый этаж принадлежит крупному алтайскому ритэйлеру «Мария-Ра», а второй — владельцу группы медицинских компаний «Евростиль» Герману Богушевскому.
Шесть лет назад бизнесмен уже выставлял коммерческую недвижимость на продажу. Он рассказал altapress.ru, что намерен вывести активы из сегмента развлечений в пользу профильного бизнеса, а именно в развитие клиник «Евростиль».
Напомним, в августе этого года стало известно, что Герман Богушевский купил помещения бывшего ювелирного магазина «Рубин» на пр. Красноармейском, 118.
Как стало известно altapress.ru из источника, приближенного к бизнесмену, часть площадей будет занимать новая клиника, часть — сдаваться в наем. Сейчас там проводятся работы по капитальному ремонту.
Что касается пристройки к бывшему Дому быта, то еще в марте 2015 года на втором этаже здания располагался развлекательный центр Lucky, куда входил бар с одноименным названием, бильярдный клуб «Богема» и караоке-клуб «Луна».
Сейчас там располагаются банкетный зал Royal, Федерация бильярдного спорта Алтайского края и клуб «Богема».
Характеристики объекта:
- Площадь — более 1,1 тыс. кв. м
- Ремонт — дизайн-проект
- Режим доступа к помещению — круглосуточный
- Варианты использования — общепит, фитнес-клуб, офисы
Здание, где располагаются помещения находится на красной линии, рядом оборудована просторная парковка, остановки общественного находятся в шаговой доступности.
Покупку можно рассматривать в качестве варианта готового бизнеса.