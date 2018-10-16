Бийский предприниматель купил здание в центре Барнаула под торговый объект

Предприниматель Денис Козлов из Бийска стал победителем торгов по продаже здания ТД «Грааль» на проспекте Красноармейском и расположенного под ним участка. Предприниматель пояснил altapress.ru, что здание приобрел для себя и со временем здесь будет торговый объект.

Здание торгового дома «Грааль» с участком и котельной на пр. Красноармейском, 26 в Барнауле, находившееся в собственности обанкротившейся компании «Алтай БТ сервис», конкурсный управляющий пытался продать еще в конце 2017 года. Первоначально — за 58 млн рублей, однако желающих купить его не нашлось. В дальнейшем цена не раз снижалась.

И вот 15 октября Денис Козлов признан победителем торгов, проведенных посредством публичного предложения. Цена составила 31,4 млн рублей.

Здание было в залоге у банка «АК Барс», но как указано в документах о банкротстве, право залога прекращается после продажи заложенного имущества. Сведения о заключении договора купли-продажи еще не опубликованы.

Здесь будет торговый объект

Денис Козлов пояснил altapress.ru, что приобрел это здания для себя и еще не определился с тем, как именно будет его использовать. Он лишь сказал, что там, вероятно, будет торговый объект, но решение о том, каким будет его профиль, он примет позже.

Что известно о покупателе? Денис Козлов зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя в Бийске. Он, кроме того, является руководителем фирмы «Садовый центр», основным видом деятельности которой, по данным портала «За честный бизнес», является оптовая торговля зерном, семенами и кормами для сельхозживотных.

Другое здание «Грааля»

В июне было продано другое здание ТД «Грааль», расположенное в Барнауле на ул. Кулагина, 8в и принадлежавшее обанкротившемуся основателю торгового дома Владимиру Суртаеву.

Приобрела его барнаульская фирма «Феникс», которая занимается, в частности, производством и торговлей печами-мангалами. К слову, эта же фирма указана как арендатор здания на пр. Красноармейском, 26.

Но в сообщении о результатах торгов есть сведения, что еще 20 июня 2017 года в адрес арендатора направили отказ от исполнения договора аренды. Однако до настоящего времени здание по акту приема-передачи не возвращено.

Справка

Площадь здания на пр. Красноармейский, 26 — 1386,3 кв. метров, участка — 1853 кв. метров. В лот также входит небольшая котельная площадью 45 кв. метров.