Кафе «Калина Красная» продают за 10 млн рублей в Алтайском крае

Объявление о продаже комплекса придорожного сервиса «Калина Красная» появилось на сайте Avito .

"Калина Красная" в Сростках выставлена на продажу

Кафе и другие объекты комплекса располагается в селе Сростки Бийского района. Помимо точки быстрого питания в него входят две гостиницы — круглогодичная на 22 места и летняя на 20 мест.

В комплекс также входят сауна с комнатой отдыха и зоной барбекю, торговые павильоны, цех полуфабрикатов и гараж, уточняет автор объявления.

Продавец просит за комплекс 10 млн рублей, а также рассматривает варианты обмена и не исключает торг.

«Калина Красная» в Сростках выставлена на продажу Avito.ru

«Калина Красная» в Сростках выставлена на продажу Avito.ru

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«Калина Красная» в Сростках выставлена на продажу Avito.ru

Ранее сообщалось, что четырехкомнатная квартира площадью 184 кв.м. продается в Барнауле за 19 млн рублей. Она расположена по адресу Змеиногорский тракт, 71Ак1.

На продажу выставили также четырехкомнатную квартиру с витражными окнами в центре Барнаула. За нее просят 25,5 млн рублей.