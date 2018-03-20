Как купить комфортную квартиру для семьи с детьми (советы родителей)

Инфраструктура района

Не существует четкого правила о том, где лучше купить квартиру для семьи с детьми: в черте города или за пределами.

Оптимальным будет именно второй вариант по следующим причинам:

Отдаленность от шума, автомобилей, загрязненного воздуха;

Загородные жилые комплексы чаще включают в себя просторные игровые площадки, которые в городе во дворах установить сложнее из-за ограниченного пространства;

Близость школ и детского садика (крупные жилые комплексы за городом чаще возводят собственную школу или садик).

Стоит выбирать место для постоянного проживания именно с учетом развития инфраструктуры. На примере киевского района можно показать, насколько развитыми могут быть новые ЖК. Стоит только осмотреть комплексы в Софиевской-Борщаговке, в Броварах, в Буче. Конкуренция во время активного нынешнего рынка заставляет застройщиков использовать новые рекламные методы. Один из них – строительство качественных детских площадок и близость к школам и садикам. Вторичное жилье для семей вовсе не рекомендуется к просмотру – в старых квартир много недостатков, которые не компенсируются удачным расположением и ценой.

Планировка квартиры и другие факторы выбора

Первое, на что необходимо обращать внимание при выборе – это наличие грузового лифта. Если жилье предположительно будет располагаться на третьем и выше этаже, то возить коляску придется только на лифте. Если он в подъезде предназначен на четверых-пятерых людей, то в нем вряд ли поместится внушительная коляска с ребенком. Учитывайте этот фактор.

Для семей с детьми однокомнатные квартиры – наихудший вариант жилья. Ведь ребенок рано или поздно будет жить своей жизнью. Уже с 6-7 лет предпочтительно малышу предоставлять собственное пространство для игр и развития. Здесь же стоит упомянуть про уединение родителей, которое станет невозможным. Спустя время это может привести к семейным проблемам. Сегодня в качестве альтернативы можно купить жилье на одну комнату с площадью от 40 квадратных метров и переделать его под две отдельные комнаты. Именно такая площадь и является минимально рекомендуемой для жизни с ребенком, независимо от его возраста.