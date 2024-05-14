Приобретение собственных квадратных метров — задача серьезная и ответственная. Специалисты рекомендуют подходить к ее решению максимально взвешенно, оценивая не только само жилье, район его расположения и другие стандартные параметры, но и выбирая удачное время для заключения сделки. Как выгодно купить квартиру в Тюмени , рассказано ниже.

Краткий анализ рынка недвижимости города

По данным на конец весны 2024 года, средняя цена «квадрата» на рынке первичной недвижимости Тюмени составила 119,8 тыс.руб., на «вторичке» — 118,2 тыс.руб. Дороже всего 1 кв.м. недвижимости обойдет при покупке однокомнатной квартиры, дешевле всего — при приобретении жилья, состоящего из 4 и более комнат.

Если говорить о динамике изменения цен в течение года, то цены на «вторику», в среднем, росли стабильно каждый месяц на 0,3–1,5%. Отдельные виды квартир дешевели, но незначительно.

На первичном рынке недвижимости динамика средних цен несколько иная. Так, в августе, апреле и сентябре наблюдалось незначительное снижение стоимости квадратного метра, в декабре 2023 года и в январе 2024 год падение цены достигало 3,73%. Таким образом, выгоднее всего приобретать вторичное жилье во второй половине лета, когда сезон отпусков в самом разгаре, а также перед новым годом или сразу после него.

Стоит ли переезжать в Тюмень?

Если вы пока не определились, стоит ли приобретать недвижимость именно в Тюмени, приведем несколько доводов в пользу такого решения:

разнообразный жилой фонд (в новостройках преобладают квартиры с улучшенными планировками и уровнем комфорта, но при необходимости можно подобрать бюджетный вариант в домах советской постройки);

достаточно широкий выбор предложений на рынке труда, высокий средний уровень зарплат;

высокий уровень развития инфраструктуры, включающей достаточное количество социальных, медицинских и бытовых объектов. В городе много хороших районов для жизни (Центральный, Ленинский, Калининский, Восточный и другие);

высокий уровень развития медицины и образования в городе;

крупные торговые сети представлены в широком разнообразии;

чистота. Город красивый и благоустроенный.

К минусам можно отнести: транспортная проблема (местные жители давно говорят о нехватке метро и жалуются на пробки), экология (большое число промышленных предприятий + массовая вырубка зеленых насаждений). Кроме того, климат Тюмени с затяжной зимой и коротким летом, а также резкими перепадами температур, подходит далеко не всем.

ООО "ЭТАЖИ", ИНН: 7203386634.

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