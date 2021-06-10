Камень не в тот огород. Подрядчик рассказал, почему со стен памятника архитектуры в Барнауле исчезла кирпичная кладка

Общественность Барнаула взбудоражила новость о «непонятных» работах, которые ведутся на памятнике исторического наследия по адресу ул. Интернациональная, 150. С уличных фасадов и торца жилого особняка, построенного в начале XX века, убрали кирпичную кладку. Горожане заподозрили, что повторяется история с нарушениями проекта реставрации. О том, что сейчас происходит с объектом, рассказал руководитель строительной компании «Стройпоток» Максим Пичужкин.

Кирпичный новострой

Altapress.ru уже писал про памятник культурного наследия на ул. Интернациональная, 150. Два года назад на его предыдущего собственника, Николая Гусара, завели уголовное дело после того, как строитель снес аварийные деревянные сени и пристроил «новодел» из красного кирпича.

Именно это строение и было демонтировано новым хозяином старого объекта. Львиная доля гор из кирпича, образовавшихся у стен в прошлом жилого здания, состоит из современного стройматериала.

Новостройки в центре Барнаула. Интернациональная , 150. Анна Зайкова.

Об этом рассказал Максим Пичужкин. Он предоставил фотографии, на которых хорошо видно, что кирпичи мало похожи на старинные. У них есть характерная особенность — отверстия для прочности кладки.

Демонтированная пристройка будет восстановлена, но уже в своем первоначальном виде. Согласно проекту, она будет деревянной. Ее украсят красивые резные детали

В то же время, Пичужкин отметил, что с фасадов была снята и старинная облицовка начала XX века. Это было сделано для того, чтобы укрепить фундамент разрушающегося строения.

Кирпичи фасада дома на ул. Интернациональная , 150. Предоставлено компанией «Стройпоток».

«Никто из общественников даже не представляет, в каком состоянии было здание. Покупая объект, собственник всерьез опасался, что оно может не выдержать. Без проведения противоаварийных работ объект мог разрушиться. Сейчас памятник архитектуры практически готов к проведению реставрации», — рассказал руководитель подрядной организации.

Новые технологии для старых зданий

Старый кирпич планируется в дальнейшем использовать для восстановления объекта. Но перед этим, его нужно подготовить — очистить от краски и раствора. Для этого будет использован метод «мягкого бластинга».

Очистка фасада методом «мягкого бластинга» на одном из объектов ( сверху — было , снизу — стало). Предоставлено компанией «Стройпоток».

На территории здания уже стоит недешевое европейское оборудование. После завершения противоаварийных работ, которые ведутся на данный момент, и согласования проекта реставрации, подрядчик начнет восстановление объекта. Важную роль в этом играет подготовка старых кирпичей. Кстати, ценный стройматериал был полностью сохранен, в том числе его небольшие фрагменты.

«Технология, которую мы намерены использовать, хорошо себя зарекомендовала во всем мире. „Мягкий бластинг“ буквально творит чудеса. Он очищает поверхность, не нанося ей никакого вреда. Используя данный метод, мы планируем очистить не только старый кирпич, но и фасад. Для формирования кладки будет использован специальный раствор», — пояснил Пичужкин.

Новостройки в центре Барнаула. Интернациональная , 150. Анна Зайкова.

Он добавил, что другие материалы, в первую очередь раствор для кладки, новый собственник намерен закупить у российских поставщиков, специализирующихся на изготовлении стройматериалов для реставрации памятников культурного наследия.

«Собственника не пугает даже рост цен на строительные материалы. Он намерен вложить в восстановление первоначального облика здания столько средств, сколько понадобиться», — добавил спикер.

В чем был сыр-бор

Дом на ул. Интернациональной , 150. Данил Дегтярев

На фоне печальных историй с неоднозначным отношением к ряду памятников архитектуры, «непонятные» работы на ул. Интернациональная вызвали волну возмущения. Первым забил тревогу историк Данил Дегтярев. Он намерен навестить старое здание. При этом, новый владелец и подрядчик пошли навстречу и готовы внести ясность в сложившуюся ситуацию.

Дегтярев рассказал altapress.ru, что главной ошибкой хозяина и строителей состояла в том, что никто не информировал горожан о начале работ на объекте.

Новостройки в центре Барнаула. Интернациональная , 150. Анна Зайкова.

«Достаточно было поставить хотя бы информационный стенд, и все было бы понятно. Сегодня мы намерены встретиться с реставратором Алексеем Самохиным, работающим над проектом. Он готов рассказать подробности», — отмечает он.

Об итогах встречи историк планирует написать развернутый пост на своей страничке в ВК.

«Моей задачей не было на кого-то „наехать“. Мы увидели, что на объекте ведутся не совсем понятные работы, о чем решили проинформировать общественность», — пояснил Дегтярев.

Миллионные вложения в историю

Деньги. pixabay.com.

Стоимость проекта пока является коммерческой тайной. Но altapress.ru удалось выяснить, что на восстановление здания на ул. Интернациональная, 150 потратят не менее 10 млн рублей.

Кроме того, новый хозяин уже вложился в проект восстановления памятника архитектуры. Его разработала архитектор-реставратор «Архитектурно-реставрационной мастерской» Екатерина Шаповаленко. Она же ведет авторский надзор и следит за точностью выполнения каждого этапа работ.

«Реставрация памятников — это очень сложная, кропотливая, но очень интересная работа. И здесь важно, что новый хозяин буквально „горит“ своим делом. Кроме того, для него это еще и серьезные инвестиции, в том числе в будущее города», — рассказал Пичужкин.

Шаг за шагом

Новостройки в центре Барнаула. Интернациональная , 150. Анна Зайкова.

По словам Максима Пичужкина, новый собственник намерен не только восстановить памятник барнаульской архитектуры в первоначальном виде, но и приспособить его для общественных нужд. Каких, пока не известно. Ситуацию прояснит проект реставрации, который на данный момент проходит экспертизы и должен быть согласование в Алтайохранкультуре.

Новостройки в центре Барнаула. Интернациональная , 150. Анна Зайкова.

Как отметила начальник отдела учета и популяризации объектов культурного наследия ведомства Елена Кабанова, у проекта уже есть положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы. Замечаний выявлено не было.

Кроме того, документ прошел общественные слушания на сайте Алтайохранкультуры. Осталось только окончательно его согласовать.

Добавим, что все работы должны быть завершены через два года. Однако по предварительным данным, здание может получить шанс на вторую жизнь раньше намеченного графика.

«Мы планируем закрыть контур еще до зимнего периода. После этого приступим к работам внутри самого здания», — рассказал руководитель «Стройпотока».

Максим Пичужкин добавил, что готов информировать общественность о ходе реставрации. Он уверен, что это пойдет проекту только на пользу. Тем более, что судьба культурных объектов касается не только собственника, купившего здание, но и горожан.