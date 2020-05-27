«Селф» разогнался и просит увеличить лимиты финансирования новой поликлиники в Барнауле

На площадку строители зашли в январе нынешнего года. В феврале здесь вырыли огромный котлован, после чего началось обустройство фундамента.
Сейчас рабочие монтируют монолитно-железобетонный каркас будущего здания, заполняют стены. По словам Александра Жокина, главного инженера компании «Селф», также строители готовятся к черновой отделке нижних этажей и обустройству сетей водо- и электроснабжения.
Еще в марте работы на объекте перевели в круглосуточный режим, темпы строительства ускорились. Подрядчик готов и дальше не снижать обороты, но вопрос упирается в финансы.
На нынешний год лимит финансирования данного проекта составляет 150 млн рублей. «Селф» уже запросил увеличение на такую же сумму.
Если подрядчику пойдут навстречу, уже к зиме стены отстроят полностью, здание заведут под крышу.
Что известно об объекте
Площадь поликлиники будет более 15 тыс. кв. м. Учреждение будет находиться на пересечении улицы Лазурная и Северного Власихинского проезда и сможет обслуживать 900 пациентов в смену. Здесь обустроят дневной стационар на 40 коек, а также:
- терапевтическое, хирургическое, эндоскопическое, физиотерапевтическое отделения,
- кабинеты доврачебного приема, женской консультации, функциональной диагностики, медицинской профилактики, инфекционных заболеваний, неотложной помощи и лучевой диагностики, клинического фармаколога и экспертизы временной нетрудоспособности,
- травмпункт,
- клинико-диагностическую лабораторию,
- помещения врачебной комиссии,
- вспомогательные помещения.
Стоимость объекта вместе с оборудованием составит более 1,2 млрд рублей.