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27 мая 16°C

«Селф» разогнался и просит увеличить лимиты финансирования новой поликлиники в Барнауле

Компания «Селф», выступающая генподрядчиком на строительстве новой поликлиники в Барнауле, просит краевые власти увеличить лимиты финансирования проекта на нынешний год. Работы на объекте идут ускоренными темпами.

Строительство поликлиники в Барнауле. Май 2020 года.
Строительство поликлиники в Барнауле. Май 2020 года.
Дмитрий Лямзин

На площадку строители зашли в январе нынешнего года. В феврале здесь вырыли огромный котлован, после чего началось обустройство фундамента.

В Барнауле строят новую поликлинику.
В Барнауле строят новую поликлинику.
altapress.ru
В Барнауле строят новую поликлинику.
В Барнауле строят новую поликлинику.
altapress.ru
В Барнауле строят новую поликлинику.
В Барнауле строят новую поликлинику.
altapress.ru
В Барнауле строят новую поликлинику.
В Барнауле строят новую поликлинику.
altapress.ru
В Барнауле строят новую поликлинику.
В Барнауле строят новую поликлинику.
altapress.ru
В Барнауле строят новую поликлинику.
В Барнауле строят новую поликлинику.
altapress.ru
В Барнауле строят новую поликлинику.
В Барнауле строят новую поликлинику.
altapress.ru

Сейчас рабочие монтируют монолитно-железобетонный каркас будущего здания, заполняют стены. По словам Александра Жокина, главного инженера компании «Селф», также строители готовятся к черновой отделке нижних этажей и обустройству сетей водо- и электроснабжения.

Еще в марте работы на объекте перевели в круглосуточный режим, темпы строительства ускорились. Подрядчик готов и дальше не снижать обороты, но вопрос упирается в финансы.

Строительство поликлиники в Барнауле. Май 2020 года.
Строительство поликлиники в Барнауле. Май 2020 года.
Дмитрий Лямзин
Строительство поликлиники в Барнауле. Май 2020 года.
Строительство поликлиники в Барнауле. Май 2020 года.
Дмитрий Лямзин
Строительство поликлиники в Барнауле. Май 2020 года.
Строительство поликлиники в Барнауле. Май 2020 года.
Дмитрий Лямзин
Строительство поликлиники в Барнауле. Май 2020 года.
Строительство поликлиники в Барнауле. Май 2020 года.
Дмитрий Лямзин
Строительство поликлиники в Барнауле. Май 2020 года.
Строительство поликлиники в Барнауле. Май 2020 года.
Дмитрий Лямзин

На нынешний год лимит финансирования данного проекта составляет 150 млн рублей. «Селф» уже запросил увеличение на такую же сумму.

Если подрядчику пойдут навстречу, уже к зиме стены отстроят полностью, здание заведут под крышу.

Что известно об объекте

Площадь поликлиники будет более 15 тыс. кв. м. Учреждение будет находиться на пересечении улицы Лазурная и Северного Власихинского проезда и сможет обслуживать 900 пациентов в смену. Здесь обустроят дневной стационар на 40 коек, а также:

  • терапевтическое, хирургическое, эндоскопическое, физиотерапевтическое отделения,
  • кабинеты доврачебного приема, женской консультации, функциональной диагностики, медицинской профилактики, инфекционных заболеваний, неотложной помощи и лучевой диагностики, клинического фармаколога и экспертизы временной нетрудоспособности,
  • травмпункт,
  • клинико-диагностическую лабораторию,
  • помещения врачебной комиссии,
  • вспомогательные помещения.
Будущая поликлиника в квартале 2002а в Барнауле.
Будущая поликлиника в квартале 2002а в Барнауле.
sgd22.ru

Стоимость объекта вместе с оборудованием составит более 1,2 млрд рублей.

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