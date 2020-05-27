«Селф» разогнался и просит увеличить лимиты финансирования новой поликлиники в Барнауле

Компания «Селф», выступающая генподрядчиком на строительстве новой поликлиники в Барнауле, просит краевые власти увеличить лимиты финансирования проекта на нынешний год. Работы на объекте идут ускоренными темпами.

На площадку строители зашли в январе нынешнего года. В феврале здесь вырыли огромный котлован, после чего началось обустройство фундамента.

В Барнауле строят новую поликлинику. altapress.ru В Барнауле строят новую поликлинику. altapress.ru В Барнауле строят новую поликлинику. altapress.ru В Барнауле строят новую поликлинику. altapress.ru В Барнауле строят новую поликлинику. altapress.ru В Барнауле строят новую поликлинику. altapress.ru В Барнауле строят новую поликлинику. altapress.ru

Сейчас рабочие монтируют монолитно-железобетонный каркас будущего здания, заполняют стены. По словам Александра Жокина, главного инженера компании «Селф», также строители готовятся к черновой отделке нижних этажей и обустройству сетей водо- и электроснабжения.

Еще в марте работы на объекте перевели в круглосуточный режим, темпы строительства ускорились. Подрядчик готов и дальше не снижать обороты, но вопрос упирается в финансы.

Строительство поликлиники в Барнауле. Май 2020 года. Дмитрий Лямзин Строительство поликлиники в Барнауле. Май 2020 года. Дмитрий Лямзин Строительство поликлиники в Барнауле. Май 2020 года. Дмитрий Лямзин Строительство поликлиники в Барнауле. Май 2020 года. Дмитрий Лямзин Строительство поликлиники в Барнауле. Май 2020 года. Дмитрий Лямзин

На нынешний год лимит финансирования данного проекта составляет 150 млн рублей. «Селф» уже запросил увеличение на такую же сумму.

Если подрядчику пойдут навстречу, уже к зиме стены отстроят полностью, здание заведут под крышу.

Что известно об объекте

Площадь поликлиники будет более 15 тыс. кв. м. Учреждение будет находиться на пересечении улицы Лазурная и Северного Власихинского проезда и сможет обслуживать 900 пациентов в смену. Здесь обустроят дневной стационар на 40 коек, а также:

терапевтическое , хирургическое , эндоскопическое , физиотерапевтическое отделения,

хирургическое эндоскопическое физиотерапевтическое отделения, кабинеты доврачебного приема , женской консультации , функциональной диагностики , медицинской профилактики , инфекционных заболеваний , неотложной помощи и лучевой диагностики , клинического фармаколога и экспертизы временной нетрудоспособности,

женской консультации функциональной диагностики медицинской профилактики инфекционных заболеваний неотложной помощи и лучевой диагностики клинического фармаколога и экспертизы временной нетрудоспособности, травмпункт,

клинико-диагностическую лабораторию,

помещения врачебной комиссии,

вспомогательные помещения.

Будущая поликлиника в квартале 2002а в Барнауле. sgd22.ru

Стоимость объекта вместе с оборудованием составит более 1,2 млрд рублей.