В Барнауле под новую поликлинику за 1,2 млрд вырыли огромный котлован

Как сообщают жители окрестных домов, на строительной площадке постоянно что-то происходит. Сейчас тяжелая техника роет огромный котлован.
На площадке семь дней в неделю идут работы, которые прекращаются только поздно вечером.
Напомним, площадь поликлиники будет более 15 тысяч кв.м. Учреждение сможет обслуживать 900 пациентов в смену. Также здесь обустроят дневной стационар на 40 коек.
Проект разработала компания «Алтайгражданпроект», генподрядчиком выступил «Селф». Завершить весь объем запланированных мероприятий планируется в конце 2022 года.
Стоимость объекта вместе с оборудованием составит более 1,2 млрд рублей.
Ранее в правительстве края рассказали, какие школы построят в 2020 году.