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16 февраля -5°C

В Барнауле под новую поликлинику за 1,2 млрд вырыли огромный котлован

В Индустриальном районе Барнаула во всю строят новую поликлинику. Работы не прекращаются даже в выходные дни, сообщили читатели altapress.ru.

В Барнауле строят новую поликлинику.
В Барнауле строят новую поликлинику.
altapress.ru

Как сообщают жители окрестных домов, на строительной площадке постоянно что-то происходит. Сейчас тяжелая техника роет огромный котлован.

На площадке семь дней в неделю идут работы, которые прекращаются только поздно вечером.

Напомним, площадь поликлиники будет более 15 тысяч кв.м. Учреждение сможет обслуживать 900 пациентов в смену. Также здесь обустроят дневной стационар на 40 коек.

Проект разработала компания «Алтайгражданпроект», генподрядчиком выступил «Селф». Завершить весь объем запланированных мероприятий планируется в конце 2022 года.

Будущая поликлиника в квартале 2002а в Барнауле.
Будущая поликлиника в квартале 2002а в Барнауле.
sgd22.ru

Стоимость объекта вместе с оборудованием составит более 1,2 млрд рублей.

Ранее в правительстве края рассказали, какие школы построят в 2020 году.

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