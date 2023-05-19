Копировать — вставить. В центре Барнаула соберут архитектурный ансамбль из многоквартирных домов

За «тремя богатырями», на ул. Пролетарской, 82 планируют построить еще один многоквартирный дом в стиле «современная классика». На заседании градостроительного совета проект слегка покритиковали.

Эта девятиэтажка — фактически вторая очередь ЖК «Домъ 80», который компания «СОК» уже строит на ул. Пролетарской, 80. Над ним работал архитектор Александр Деринг (проект рассматривали на заседаниях четырежды). За новый объект взялся Никита Чепуров (ПСК «Гранит»).

Визуально многоэтажка почти полностью копирует «Домъ». Только оригинал тянется в ширь, а копия — в верх. Кроме того, на углах здания появятся панорамные лоджии.

Чтобы окна соседствующих зданий не смотрели друг в друга, многоэтажку немного подвинули вперед к дороге.

В этом объекте нет однокомнатных квартир. Только 31 трехкомнатных, 7 двухкомнатых и одна «четырешка», которая займет девятый этаж. Предполагается, что в них поселятся 72 человека.

За зданием появится двор с площадками для отдыха, игр и спорта. Территорию вдоль ул. Пролетарской планируют озеленить — чтобы у дома было красивее и тише.

Проект на ул. Пролетарской, 82. «Гранит»

Высокая плотность и сушка белья

Претензии у экспертов вызвало количество мест для автомобилей. Авторы спроектировали 18 — в подземной стоянке и 6 — на участке.

Главный архитектор края Виктор Четошников отметил: если по количеству кв. м. рассчитанных на человека, дом относится к бизнес-классу, то значит парковочных мест должно быть в четыре раза больше.

«Справедливое замечание, - согласился Сергей Боженко, руководитель учреждения «Архитектура города Барнаула». - Плотность застройки чрезмерно превышена, по моему впечатлению. Сохраняя общее решение фасадов нужно снизить этажность, снизить напряженность».

Исполнительный директор «Союза архитекторов и проектировщиков Западной Сибири» Сергей Шадрин добавил, что это решение поможет улучшить и облик здания.

Проект на ул. Пролетарской, 82. «Гранит»

«Ансамбля не получилось, на мой взгляд. Главное здание — в центре («Домъ»), сбоку же объект должен быть более нейтральным и несимметричным. Нужно уходить от прямого цитирования элементов фасада», - сказал он.

Архитектор Александр Деринг похвалил облик многоэтажки: «Поддерживает характер улицы и не выбивается из застройки».

А член градсовета Евгений Носенко поделился удивившим его открытием: «Зачем-то заложили площадку для сушки белья — лет 20 такого не было в проектах. Мусорные контейнеры практически вплотную к детской площадке поставили — это запрещено».

Также он предложил сделать для нового объекта и «Дома» одну большую детскую площадку, а не две маленьких.

Проект на ул. Пролетарской, 82. «Гранит»

Авторам поручили изучить планировочные решения соседних зданий и рассчитать их будущий уровень освещенности, предложить место для выгула собак, а также устранить все перечисленные замечания.

Проект поддержали.