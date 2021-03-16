Коты в мешке. Как мы пытались купить квартиры в проблемных домах «Барнаулкапстроя»

Барнаульцы обратили внимание, что несмотря на шаткое положение муниципального застройщика и проблем, с которыми столкнулись его дольщики, квартиры в доме «Барнаулкапстроя» (БКС) на ул. Парковая, 71 до сих пор продаются на сайтах « Авито » и « Циан ». Altapress.ru провел мониторинг популярных интернет-порталов и посчитал всех «котов в мешке».

Негативный фон

Как стало известно altapress.ru, на заседании рабочей группы по вопросу дольщиков БКС в администрации города, директор компании Сергей Шумов посетовал, что одна из проблем застройщика — негативный информационный фон.

Тем не менее новости барнаульских СМИ о финансовых проблемах «Барнаулкапстроя» вряд ли как-то повлияли на продажи квартир в ЖК «Парковый». В январе этого года отделу продаж компании удалось сбыть две квартиры, в декабре — еще две и три — в ноябре 2020-го. И это не предел.

В Барнауле продаются квартиры «проблемных» домов ЖК «Парковый». «Авито».

Предложение действительно заманчивое — удобные планировки квартир, экологически чистый район, сосновый лес вокруг домов, свежий воздух и тишина. Что может быть лучше? Так рассуждали и дольщики, которые в разное время вложились в красивое и удобное жилье. И все бы ничего, если бы они вовремя получили ключи от своих квартир.

Позитивный отдел продаж

Скриншот страницы сайта «Авито». «Авито».

На сайте «Авито» altapress.ru нашел 12 квартир разной квадратуры. Здесь выставлена недвижимость от 2,2 млн рублей до 5,9 млн рублей. Это одно-, двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры.

Из 12-ти объектов недвижимости 11 продаются через отел продаж «Барнаулкапстроя».

Здесь подтвердили, что жилой комплекс еще находится на стадии строительства. Жилье продается не только в третьей, но и в первой и второй блок-секциях.

В Барнауле продаются квартиры «проблемных» домов ЖК «Парковый». «Авито».

Напомним, на сегодняшний день только третий дом возведен более чем на 80%. В нем уже сделано остекление и проведено отопление. Коробки остальных домов еще не достроены. На наш вопрос о сроках сдачи был озвучен ответ — октябрь 2021 года.

Но надо отдать должное, девушка, отвечающая на звонки, не отрицала того факта, что объект проблемный. Она пояснила, что на сегодняшний день стройка почти стоит, так как с одной из подрядных организаций договор расторгнут, а с другой — еще не заключен. Кроме того, по ее словам, застройщик хочет поменять банк.

ЖК «ПАРКОВЫЙ» ( визуализация). архив ЖСК «Змеиногорский»

На вопрос о вероятности дальнейшего затягивания сроков сдачи, сотрудник отела продаж честно призналась, что не может дать никаких гарантий.

«Сейчас ведутся только небольшие работы. Подрядная организация найдена, будет заключен договор, возможно, скоро она будет заходить на объект», — сказала она.

В Барнауле продаются квартиры «проблемных» домов ЖК «Парковый». «Авито».

Факт Львиная доля объявлений на «Авито» была обновлена примерно за три недели до нашей публикации. Четыре из них появились на сайте в день подготовки материала.

Абонент — не абонент

Телефон. Переговоры. Pixabay.com

На том же сайте «Авито» мы нашли квартиру, которую продает некое частное лицо с ником Cloud. Дозвониться до продавца нам не удалось — абонент постоянно сбрасывал вызов.

В Барнауле продаются квартиры «проблемных» домов ЖК «Парковый». «Авито».

При этом в самом тексте объявления указано, что недвижимость от собственника.

«Отлично развивающийся район со всей необходимой инфраструктурой», — сказано на сайте.

В Барнауле продаются квартиры «проблемных» домов ЖК «Парковый». «Авито».

Что известно о самой квартире? Двухкомнатная, площадью 62,8 кв. метров, расположена на шестом этаже первой или второй блок-секции. Ее стоимость — 3,5 млн рублей.

«Собственник допускает обмен на автомобиль с доплатой. Но в приоритете, разумеется, деньги», — подчеркивается в объявлении.

Не исключено, что квартиру пытается продать дольщик, но проверить эту информацию нам так и не удалось.

Неактуальное предложение

Скриншот страницы сайта «Циан». «Циан».

На сайте «Циан» мы нашли 20 предложений от «Барнаулкапстроя». Из них 19 — с номерами отдела продаж компании и одно — с телефоном частного лица.

Частное лицо продает двухкомнатную квартиру на четвертом этаже, площадью 62 кв. м. Цена вопроса — 3,15 млн рублей.

Мы позвонили по указанному номеру и услышали милый женский голос. На вопрос о квартире получили ответ — неактуально.

В Барнауле продаются квартиры «проблемных» домов ЖК «Парковый». «Авито».

В тексте объявления указано, что квартира продается из-за переезда в другой район. Последний раз оно было обновлено еще в октябре прошлого года. С тех пор его просмотрели только 115 человек.

Тем временем, муниципальный девелопер и администрация города решают вопрос о продолжении строительства домов в ЖК «Парковый».

Но, как сообщили сами дольщики ЖК «Парковый», пока дело ограничилось только засыпанной песком парковкой.