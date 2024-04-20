Коттедж с цветной кухней продают в Барнауле за 20,5 млн рублей.

Общая площадь дома 235,8 кв.м. Один "жилой квадрат" тут стоит 90 тыс. рублей.
Хозяин подчеркнул, что в доме сделан хороший ремонт.
На первом этаже располагается большой теплый гараж с автоматическими секционными воротами на два автомобиля с дополнительным входом в дом. Просторный коридор, гостевая спальня, просторная гостиная, совмещенная с кухней - столовой, санузел с ванной джакузи.
На втором этаже есть три спальни, в двух из них есть гардеробные, а также санузел с душем и выходом на балкон.
В подвале залита чаша для бассейна, помещение для бани хаммама, душ в черновой отделке.
Также имеется отдельно стоящая баня на дровах, из кирпича. Внутри отделана деревянной вагонкой из сосны и липы.
На участке растут плодоносящие деревья: яблони, вишни, также смородина, клубника, крыжовник, виноград.
В цену дома включена встроенная мебель и бытовая техника.
Ранее сообщалось, что видовую солнечную квартиру с панорамными окнами продают в Барнауле за 11,6 млн рублей.
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