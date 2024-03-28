Видовую солнечную квартиру с панорамными окнами продают в Барнауле за 11,6 млн рублей.

Общая площадь квартиры 83 кв.м. Один "жилой квадрат" тут стоит 139,7 тыс. рублей.
Дизайнерский ремонт сделан из качественных материалов: на полу плитка Италия, стены выровнены под покраску (Бельгийские краски), кухня Лорена, изготовленная на заказ, в каждой комнате кондиционер, в просторной ванной комнате водонагреватель.
Коммунальные платежи не слишком высокие: летом — три тыс. рублей, зимой — четыре тыс. рублей.
В квартире есть просторная кухня-гостиная для уютных вечеров, раздельные две комнаты, просторная ванная комната с совмещенным санузлом, большой коридор с зеркальным сопровождением и отдельная прачечная для удобства ведения быта и уменьшения визуального шума.
Продавец отмечает, что внутри остается вся мебель.
В шаговой доступности есть торговые центры, школы, детские сады, спортивные залы и салоны красоты.
Ранее сообщалось, что стильный и комфортный дом продают в пригороде Барнаула за 22,8 млн рублей.
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