Коварные детали. Глава Первомайского района рассказала, что не учли застройщики подтопленных поселков

На круглом столе в ИД «Алтапресс» обсуждали перспективы перевода земель сельхозназначения в зону индивидуального жилищного строительства. Глава администрации Первомайского района Юлия Фролова, обращаясь к застройщикам и краевой власти, напомнила об одной из причин весенних подтоплений и других проблемах, с которыми уже сталкиваются жители подобных территорий.

Не учли, не доделали - получили

Как подчеркнула Юлия Фролова, особенность земель сельхозназначения в том, что они располагаются в тех местах, где почва может накапливать влагу. Поэтому при строительстве на таких территориях нужно особенно тщательно работать с рельефом, строить водоотводные каналы и т.д.

«В подтопленных поселках эти моменты не были учтены – и мы получили то, что получили. Верхние части населенных пунктов затопили нижние, идти воде больше было некуда», - сказала выступающая.

Также она отметила, что сейчас развитие поселков в основном ведется хаотично. Когда на одних землях уже прокладывают инженерную инфраструктуру, на других этого не делают и, по прогнозам администрации района, не планируют делать.

«Поселки, которые развиваются интенсивно, все больше уходят «вглубь», подальше от инженерной и дорожной инфраструктуры. Сложности возникают и у застройщиков, и у нас, - сказала Фролова.

Юлия Фролова, глава Первомайского района. Круглый стол по ИЖС в ИД "Алтапресс". Анна Зайкова

Она также добавила, что существующие коммуникации, построенные в СССР, не рассчитаны на такое количество потребителей, которое есть сейчас. Особенно это касается водопровода и водоотведения.

«Должна быть разработана программа поддержки муниципалитетов, своими силами мы никогда с этим не справимся, - отметила глава района. – То же касается и социальных учреждений, которые остаются в старых частях сел. Уважаемые застройщики, нам с вами нужно заранее резервировать участки под новые объекты, действующие переполнены до отказа».

Остро стоит и дорожная проблема. В направлении Бобровки, где растут новые поселки, по вечерам уже собираются пробки.

Комплексный вопрос

Все перечисленное требует комплексного решения. Здесь не обойтись без совместной работы правительства края, застройщиков и местной власти, считает Юлия Фролова.

«Вы должны стоять во главе строительства, а не констатировать то, что не получается», - сказал глава Союза строителей края Александр Мишустин. Он поинтересовался, какие полномочия есть у администрации и как она может повлиять на развитие поселков.

Александр Мишустин. Анна Зайкова.

«Законодательство выстроено так, что муниципальная власть, к сожалению, в этом мало участвует, - ответила Юлия Фролова. - Застройщики управляют выкупленной землей самостоятельно и практически всегда ставят нас перед фактом. Да, есть те, кто строит коммуникации и передает в муниципалитет. Но большинство этого не делает».

Коротко коснулись на встрече и темы развития Барнаульской агломерации. «Она сегодня пока только на бумаге, никаких движений нет», - резюмировал зампредседателя Общественной палаты края Василий Куц.

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