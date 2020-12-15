Сложно поверить. В Алтайском крае на фоне коронакризиса небывалый ажиотаж на рынке долевок

Не остывающий спрос
Об этом стало известно на деловой zoom-встрече с представителями Росреестра, застройщиками и риэлторами, организованной торгово-промышленной палатой Алтайского края.
О тенденциях коронакризисного 2020 года рассказала заместитель руководителя регионального отделения Росреестра Елена Бандурова.
Специалист отметила, что наибольший прирост дали последние два месяца. В сентябре было порядка 400 регистраций ДДУ, а уже в октябре и ноябре — 1700 и 1500 соответственно.
Причина роста интереса к долевкам, отмечает эксперт, в первую очередь, кроется в продлении программы льготной ипотеки на новостройки под 6,5% годовых. Сейчас на нее отмечается небывалый спрос, что неизбежно приводит еще и к росту цен на недвижимость, о чем altapress.ru уже писал.
Так, с начала года цены на новостройки выросли на 1,7 тыс. рублей за один кв. м. Самый большой скачек был зафиксирован аналитиками ЕРЗ в период с октября по ноябрь уходящего года — с 41,8 тыс. рублей до 42,7 тыс. рублей за «жилой» квадрат в новостройке.
К тому же, эксперты не раз отмечали, что за последнее время были скуплены практически все доступные по цене квартиры в построенных и только строящихся жилых комплексах. Например, в «Мичурин парке», который возводит строительная компания «Адалин», одно- и двухкомнатные квартиры разошлись, как горячие пирожки буквально за пару недель после старта продаж.
Застройщик Барнаула не останавливаются на достигнутом и стараются освоить все доступные свободные площади. Темпы строительства только растут. В этом году стартовали продажи в ЖК «Матрешки» («Вира-Строй»), «Нагорный» («Регионстрой»), «Норд» («ПрофРесурс», входит в ГК «Селф»), «Лапландия» (ГК «Союз») и т. д.
Уже в следующем году строительная компания Владимира Отмашкина начнет работать в квартале 2036. Пока о ЖК известно мало. Отмечается, что он будет продолжением «Лапландии», но превысит ее этажность. В новом жилом комплексе впервые появится 22-этажный дом.
Справка
По данным портала ЕРЗ на ноябрь 2020 года в Алтайском крае возводится 1,2 млн квадратных метров жилья. Из них на Барнаул приходится 89,6% всего объема строительства. При этом, в Новоалтайске возводится 41,7 тыс. «жилых» квадратов, в Бийске — 13 ты. кв. м., в Заринске — 3,6 кв. м. Средняя площадь объектов составляет 50,3 кв. м. Самые большие квартиры строит «Трест Коксохиммонтаж» — 128,4 кв. м, самые маленькие — «ДХ Сентябрь» (19,8 кв. м.).
Сельская ипотека в тренде
Льготная ипотека продолжает подогревать интерес к недвижимости. На сегодняшний день, как отмечает эксперт из Росреестра, было зарегистрировано почти 2,5 тыс. сделок, совершенных в кредит с низкой ставкой. Причем, наибольший рост был зафиксирован в октябре и ноябре.
Не менее интересная ситуация сложилась на рынке недвижимости, где действует сельская ипотека. Наблюдается активное развитие данного вида кредитования.
Елена Бандурова,
замруководителя Росреестра АК:
За текущий год мы провели регистрацию более 400 таких сделок. При этом, Алтайский край вошел в пятерку лидеров по Сибирскому Федеральному округу по количеству выданных «сельских» кредитов. В разрезе края лидируют Первомайский (с большим отрывом), Мамонтовский, Благовещенский, Шипуновский, Павловский районы. На них приходится примерно половина всей сельской ипотеки.
О чем еще говорили на zoom-встрече?
Сотрудники Росреестра рассказали, что этот год стал толчком для изменений в сфере долевого строительства. В частности, изменения в законодательстве упростили процедуру погашения залога на земельный участок, либо право аренды.
Елена Бандурова,
замруководителя Росреестра АК:
Застройщику уже не нужно писать отдельное заявление и тратить время на его подачу. При постановке возведенного объекта на кадастровый учет одновременно снимается залог на надел. Главное соблюсти условие — земельный участок должен быть сформирован таким образом, чтобы он в неизменном виде перешел собственникам, то есть жильцам.
Напомним, ранее залог можно было снять только после передачи квартир всем дольщикам. Из-за этого зачастую затягивались сроки, и застройщику приходилось платить больше за арендную плату и прочее.
Еще одно нововведение состоит в том, что застройщику разрешили подавать заявление о регистрации права собственности на построенную квартиру от имени дольщика без доверенности.
На практике возникали ситуации, когда владельцы квартир по каким-то причинам уклонялись (нет времени, желания), и квартиры тяжким грузом висели на шее застройщика и Росреестра.
Факт
Самая первая в России льготная ипотека под 6,5% годовых была зарегистрирована в Алтайском крае с участием банка ВТБ. Документы были поданы в электронном виде, а регистрация проведена практически за час.