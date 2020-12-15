Сложно поверить. В Алтайском крае на фоне коронакризиса небывалый ажиотаж на рынке долевок

По данным Росреестра за последние 11 месяцев на 14% снизилось количество поданных заявлений о постановке недвижимости на кадастровый учет. Тем не менее, на фоне общего снижения за этот же период на 21% выросло число зарегистрированных объектов, купленных по договорам долевого участия, а это уже 11 тыс. ДДУ. В 2019 году их было на 20% меньше — 8 тыс. договоров.

Не остывающий спрос

Об этом стало известно на деловой zoom-встрече с представителями Росреестра, застройщиками и риэлторами, организованной торгово-промышленной палатой Алтайского края.

О тенденциях коронакризисного 2020 года рассказала заместитель руководителя регионального отделения Росреестра Елена Бандурова.

Специалист отметила, что наибольший прирост дали последние два месяца. В сентябре было порядка 400 регистраций ДДУ, а уже в октябре и ноябре — 1700 и 1500 соответственно.

Новостройки. Барнаул. Центр. Altapress.ru

Причина роста интереса к долевкам, отмечает эксперт, в первую очередь, кроется в продлении программы льготной ипотеки на новостройки под 6,5% годовых. Сейчас на нее отмечается небывалый спрос, что неизбежно приводит еще и к росту цен на недвижимость, о чем altapress.ru уже писал.

Так, с начала года цены на новостройки выросли на 1,7 тыс. рублей за один кв. м. Самый большой скачек был зафиксирован аналитиками ЕРЗ в период с октября по ноябрь уходящего года — с 41,8 тыс. рублей до 42,7 тыс. рублей за «жилой» квадрат в новостройке.

Динамика изменения средней цены новостроек в Алтайском крае ( руб. на кв. м.). Портал ЕРЗ.

К тому же, эксперты не раз отмечали, что за последнее время были скуплены практически все доступные по цене квартиры в построенных и только строящихся жилых комплексах. Например, в «Мичурин парке», который возводит строительная компания «Адалин», одно- и двухкомнатные квартиры разошлись, как горячие пирожки буквально за пару недель после старта продаж.

«Мичурин парк» на ул. Власихинской sibdom.ru.

Застройщик Барнаула не останавливаются на достигнутом и стараются освоить все доступные свободные площади. Темпы строительства только растут. В этом году стартовали продажи в ЖК «Матрешки» («Вира-Строй»), «Нагорный» («Регионстрой»), «Норд» («ПрофРесурс», входит в ГК «Селф»), «Лапландия» (ГК «Союз») и т. д.

Уже в следующем году строительная компания Владимира Отмашкина начнет работать в квартале 2036. Пока о ЖК известно мало. Отмечается, что он будет продолжением «Лапландии», но превысит ее этажность. В новом жилом комплексе впервые появится 22-этажный дом.

Справка По данным портала ЕРЗ на ноябрь 2020 года в Алтайском крае возводится 1,2 млн квадратных метров жилья. Из них на Барнаул приходится 89,6% всего объема строительства. При этом, в Новоалтайске возводится 41,7 тыс. «жилых» квадратов, в Бийске — 13 ты. кв. м., в Заринске — 3,6 кв. м. Средняя площадь объектов составляет 50,3 кв. м. Самые большие квартиры строит «Трест Коксохиммонтаж» — 128,4 кв. м, самые маленькие — «ДХ Сентябрь» (19,8 кв. м.).

Сельская ипотека в тренде

Ипотека. unsplash.com.

Льготная ипотека продолжает подогревать интерес к недвижимости. На сегодняшний день, как отмечает эксперт из Росреестра, было зарегистрировано почти 2,5 тыс. сделок, совершенных в кредит с низкой ставкой. Причем, наибольший рост был зафиксирован в октябре и ноябре.

Не менее интересная ситуация сложилась на рынке недвижимости, где действует сельская ипотека. Наблюдается активное развитие данного вида кредитования.

Елена Бандурова,

замруководителя Росреестра АК:

За текущий год мы провели регистрацию более 400 таких сделок. При этом, Алтайский край вошел в пятерку лидеров по Сибирскому Федеральному округу по количеству выданных «сельских» кредитов. В разрезе края лидируют Первомайский (с большим отрывом), Мамонтовский, Благовещенский, Шипуновский, Павловский районы. На них приходится примерно половина всей сельской ипотеки.

О чем еще говорили на zoom-встрече?

Барнаул. Новостройки. Анна Зайкова

Сотрудники Росреестра рассказали, что этот год стал толчком для изменений в сфере долевого строительства. В частности, изменения в законодательстве упростили процедуру погашения залога на земельный участок, либо право аренды.

Елена Бандурова,

замруководителя Росреестра АК:

Застройщику уже не нужно писать отдельное заявление и тратить время на его подачу. При постановке возведенного объекта на кадастровый учет одновременно снимается залог на надел. Главное соблюсти условие — земельный участок должен быть сформирован таким образом, чтобы он в неизменном виде перешел собственникам, то есть жильцам.

Напомним, ранее залог можно было снять только после передачи квартир всем дольщикам. Из-за этого зачастую затягивались сроки, и застройщику приходилось платить больше за арендную плату и прочее.

Новостройки в центре Барнаула. Анна Зайкова.

Еще одно нововведение состоит в том, что застройщику разрешили подавать заявление о регистрации права собственности на построенную квартиру от имени дольщика без доверенности.

На практике возникали ситуации, когда владельцы квартир по каким-то причинам уклонялись (нет времени, желания), и квартиры тяжким грузом висели на шее застройщика и Росреестра.