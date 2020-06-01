Краевые и городские чиновники согласовали выделение земельных участков под коттеджи в барнаульском бору

Выделение участков под будущее строительство индивидуальных жилых домов в Барнауле на ул. Кутузова согласовано с уполномоченными органами, в том числе, в области лесных отношений, и является законным. Это следует из ответа Алтайкрайимущества на запрос Altapress.ru по скандальной ситуации, связанной с очередными рубками в ленточном бору. Выяснилось также, кому выделены земельные участки под коттеджи — след ведет в ГУ МВД по Алтайскому краю. Острая тема уже привлекла внимание начальника краевой полиции Андрея Подоляна.

Понимаем по-разному

Земельных участков, в 2020 году бесплатно выделенных Алтайкрайимуществом для строительства многодетными семьями жилых домов на ул. Кутузова, пока всего два. Их литеры — 14-б и 14-в. В привычном понимании барнаульцев, это территория ленточного соснового бора, место отдыха и прогулок, но никак не жилой застройки. В управлении под руководством Елены Зинковой пояснили — это «земли населенных пунктов».

Несколько дней назад эти участки с привлечением техники были освобождены от зеленых насаждений.

Начавшиеся рубки вызвали недовольство жителей из расположенных на ул. Кутузова многоэтажек, один из них, пенсионер МВД Владимир Ванюшев, направил видео-обращение депутату Госдумы Александру Хинштейну и попросил его о защите барнаульского леса.

Altapress.ru обратился за комментарием в Алтайкрайимущество.

Спрашивали? Отвечаем!

В первую очередь редакция попросила краевое ведомство объяснить: с какой целью и чьим решением статус этих участков был изменен на «земли населенных пунктов». То есть, в чем была логика решения чиновников?

«Алтайкрайимущество не является уполномоченным органом в части решения данных вопросов, в связи с чем предоставить запрашиваемую информацию не представляется возможным в силу ее отсутствия», — говорится в ответе за подписью Елены Зинковой.

Краевая чиновница пояснила, что в данном случае тема с изменением статуса земли относится «к вопросам местного значения городского округа и полномочиям органов местного самоуправления». Таким образом она, как говорят в простонародье, «перевела стрелки» на мэрию Барнаула.

Градостроительных ограничений по данным участкам на ул. Кутузова не было, поэтому Алтайкрайимущество после рассмотрения заявлений граждан, вынесло распоряжения об их выделении под строительство жилых домов.

Елена Зинкова. altairegion22.ru

При этом, отмечает Елена Зинкова, «была запрошена информация в уполномоченных органах в области лесных отношений, органах местного самоуправления, градостроительной деятельности, использования , защиты городских лесов».

Ни земель лесного фонда, ни городских лесов в границах выделенных участков нет. А если нет ограничений, то участки выделить можно.

Самые нуждающиеся

20 мая в обращении к Хинштейну барнаулец Ванюшев заявил, что спорную землю на ул. Кутузова получил некий «Дмитрий Александрович, который является предпринимателем», а также его сестра, «как мы выяснили по своим каналам, сотрудница правоохранительных органов».

28 мая «Российская газета» сообщила, что для строительства коттеджей участки выделены двум многодетным семьям — Алексея Пашинина (полковник полиции, замначальника отдела по борьбе с преступлениями в сфере налогообложения ГУ МВД по Алтайскому краю) и Дмитрия Беломестных (родной брат жены Пашинина).

Андрей Подолян. Анна Зайкова

По информации «РГ», которая ссылается на пресс-службу краевой полиции, начальник ведомства генерал-лейтенант Андрей Подолян назначил проверку. Она проводится сотрудниками управления собственной безопасности. Ее результаты пока неизвестны.

Еще во время выборов губернатор Алтайского края Виктор Томенко выступал резко против того, чтобы вести строительство в ленточном бору Барнаула. К примеру, его решением была приостановлена работа по созданию вертолетной площадки возле краевой клинической больницы. Но Томенко был против строительства именно нежилых объектов. Его позиция относительно появления двух частных домов для многодетных семей пока не обозначена.